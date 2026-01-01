Venäläisille sotilaille ei annettu alkoholia – teloittivat joukon siviilejä

Venäläissotilaat teloittivat seitsemän siviiliä Itä-Ukrainan Pokrovskissa sen jälkeen, kun siviilit kieltäytyivät antamasta sotilaille alkoholia, kertoo Ukrainan ihmisoikeusasiamies Dmytro Lubinets. Asiasta uutisoi Euromaidan Press.

Lubinetsin mukaan kaksi venäläissotilasta murtautui joulukuun 21. päivä Pokrovskissa sijaitsevan asuintalon kellariin, jossa piilotteli joukko ukrainalaissiviilejä. Venäläiset vaativat siviileiltä alkoholijuomia, ja kun siviilit kertoivat, että heillä ei sellaisia ole, venäläiset ampuivat heidät.

Kuolleiden joukossa oli kokonainen perhe, mukaan lukien aviopari, heidän lapsensa sekä vaimon äiti.

Ihmisoikeusasiamies kertoo, että venäläiset ampuivat ensimmäiseksi isän ja pojan, jotka olivat puhuneet sotilaille ensimmäisinä. Tämän jälkeen he tappoivat muut kellarissa olleet.

Ainoa henkiinjäänyt selvisi teeskentelemällä kuollutta ruumiiden seassa.

Lubinets kertoo, että Ukraina on lähettänyt tapauksesta nootin Punaiselle ristille ja YK:lle. Hän painottaa, että venäläisten julmuus ei tunne rajoja.

– Koko maailman on nähtävä siviilejä tappaneiden venäläissotilaiden kasvot. Rankaisematta jättäminen tarkoittaa vain yhtä asiaa: että tämä toistuu, Lubinets varoitti.

– Meidän on toimittava tässä ja nyt.

Tapaus ei ole ensimmäinen kerta, kun venäläisjoukot tekevät sotarikoksia Pokrovskin seudulla. Aiemmin joulukuussa ukrainalaissyyttäjät paljastivat venäläisten teloittaneen viisi ukrainalaista sotavankia Pokrovskin ja Huljaipolen lähettyvillä. Elokuussa ukrainalaisdrooni taas kuvasi, kuinka venäläiset teloittivat aseettoman ukrainalaisseniorin kotipihalleen.

Syyttäjät arvioivat, että pelkästään vuonna 2024 venäläiset teloittivat 140 ukrainalaista sotavankia.

Lubinets kehottaakin nyt kaikkia siviilejä poistumaan sotatoimialueelta.

– Pyydän, älkää lykätkö päätöstä, vaan lähtekää ajoissa. Ymmärrän, kuinka vaikeaa on tehdä tällaisia päätöksiä, mutta tämä on tilaisuus pelastaa ihmishenkiä, ihmisoikeusasiamies aneli.