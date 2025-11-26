Venäläiset pesivät Ukrainasta varastettuja varoja Suomen kautta

Eesti Ekspress kertoo oikeustapauksesta, jossa Etelä-Viron Võrussa asunut venäläispariskunta vaihtoi järjestelmällisesti eri valuuttapisteissä Ukrainan grivnoja euroiksi.

Tutkinnan edetessä ilmeni viitteitä siitä, että Venäjä ja FSB pyrkivät ammattirikollisten kautta vaihtamaan miehitetyiltä ukrainalaisalueilta varastetut grivnat ”kovaksi” valuutaksi. Tämän rahanpesun keskeisessä osassa oli myös Suomi.

Ammattisalakuljettaja tekijänä

Päätekijä vironvenäläinen Igor Bogonski vapautui vankilasta maaliskuussa 2022. Hänellä oli yli 100 000 euroa velkaa Viron valtiolle aiemmista rikkomuksistaan. Bogonski oli ”työhistoriansa” aikana harjoittanut savukkeiden salakuljettamisia ja petoksia. Kesäkuussa 2022 hän hakeutui henkilökohtaiseen konkurssiin.

Samana vuonna Bogonski oli tuonut vaimonsa Irinan Venäjältä. Syyskuussa 2022 solmittiin omaisuuden erottelusopimus. Myöhemmin Igor siirsi rikoshyötynsä aina Venäjän kansalaisen Irinan tilille ja nimiin.

Bogonski oli vapautunut virolaisvankilasta maaliskuussa 2022 pian Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen. Ukrainan valtionpankki arvioi, että venäläiset varastivat Itä-Ukrainan pankeista yli 447 miljoonaa grivnaa eli noin 13 miljoonaa euroa. Venäjällä grivnojen käyttäminen on kuitenkin kiellettyä, joten varastettu ukrainalaisvaluutta täytyi saada jotenkin Eurooppaan ja vaihtaa Venäjälle sopivaksi valuutaksi.

Ukrainalaisilta varastettuja pankkitalletuksia vietiin Suomeen

Igor matkusti autolla Suomeen, jonne tuntemattomat ihmiset olivat jo rahan tuoneen. Suomi oli ilmeisesti venäläisten suosiossa vielä tuolloin Viroon verrattuna löysemmän rajavalvonnan takia. Igor lastasi rahapaketit takakonttiinsa ja ajoi Puolaan, jossa jälleen tuntematon taho otti rahat vastaan.

Igorin arvellaan vieneen matkallaan Suomesta Puolaan grivnoja 300 000–450 000 euron arvosta. Hänelle maksettiin ”palvelumaksuna” tästä kertareissusta 2000 euroa.

Bogonskin pariskunta tallentui Tallinnassa valuutanvaihtopisteiden valvontakameraan, kun he vaihtoivat seitsemän kertaa eri valuuttapisteissä euroiksi 50 000 grivnaa kerrallaan. Tuosta summasta he saivat noin 950 euroa, mikä oli oleellista, koska alle tuhannen euron arvoisissa valuutanvaihdoissa ei tarvitse todistaa henkilöllisyyttään. Videoilla vielä näkyi, kuinka Igor otti siististä 500 grivnan setelinipuista pari seteliä pois ja antoi loput nipusta valuutanvaihtajalle.

Pian pankkitiedoista näkyi, että 37 000 euroa ilmestyi Irinan tilille. Vaikka mies oli henkilökohtaisessa konkurssissa ja kyvytön maksamaan velkojaan, oli pariskunta ostellut puolen vuoden aikana 94 000 euron arvosta tavaraa.

Kotietsinnässä löytyi lisäksi 62 000 euron arvosta eri ajoneuvoja, kuten neljä BMW-henkilöautoa, yksi Suzuki-moottoripyörä ja vesiskootteri. Rannekelloja oli pariskunnalla noin 4300 euron ja kultaesineitä 6500 euron arvosta. Kaikki oli ostettu käteisellä eikä rahojen alkuperää osattu selittää pankille.

Nauhat viittaavat FSB:n osallisuuteen

Bogovskin kotietsinnässä löytyi myös kannettava tietokone, joka oli täynnä äänitiedostaja puhelinkeskusteluista. Pariskunnan kuultiin keksivän tarinoita rahojen alkuperälle, kuten Venäjällä myyty talo tai saatu perintö, mutta myös muuta. Nauhoilla puhuttiin avoimesti kyse olevan rahanpesusta.

Eräässä keskustelussa Igor puhuu jollekin Venäjällä olevalle miehelle kertoen, että häntä yritetään tehdä syntipukiksi. Suomeen oli tuotu 12 miljoonaa grivnaa, jonka osuuksista kiisteltiin. Eräässä keskustelussa toinen mies kehottaa Igoria menemään Venäjälle selvittämään asiat FSB:n kanssa.

Keskusteluissa puhutaan myös Viipurin ja Moskovan staršeista eli ”vanhoista”, joka tarkoittaa venäläisessä rikolliskielenkäytössä rikollisryhmän johtohahmoa. Lisäksi mainittiin myös ”FSB:n tärkeät tahot”.

Viron poliisin mukaan viitteet FSB:hen liittyvät siihen tosiasiaan, että FSB vastaa Venäjällä myös rajavalvonnasta on ja siten hyvin perillä salakuljetuksesta. Viron suojelupoliisin Kapon vuosikirjoissa on kuvailtu tapauksia, joissa FSB on värvännyt salakuljettajia työntekijöikseen.

– Koettu osoittaa, että salakuljetusryhmien ei ole mahdollista toimia ilman, että FSB ei siitä tietäisi tai tekisi niiden kanssa diilejä. Mutta jos pystyttäisiin todistamaan, että Bogovski oli FSB:n värväämä, hän istuisi nyt vankilassa. Kunnes päinvastaista ei ole todennettu, kyse on vain oletuksista, sanoo Viron eteläisen poliisiprefektuurin rikostutkinnan päällikkö Rain Vosman Eesti Ekspressille.

Venäjän harjoittamassa rahanpesussa alkurikosta ei voida osoittaa

Igor Bogovski on kadonnut viranomaisten tavoittamattomiin tammikuussa 2024. Hänet tuomittiin hieman alle seitsemän vuoden vankeuteen poissaolevana viime huhtikuussa ja on nyt julistettu etsintäkuulutetuksi. Julkisista tiedoista selviää hänen harjoittavan yritystoimintaa Englannissa. Vaimo sai neljä ja puoli vuotta ehdollista.

Viron syyttäjälaitokselle Bogovskin tapaus kuitenkin tarjosi ennakkotapauksen. Koska grivnat tulivat Venäjältä, eivät ne voi olla muuten kuin varastettuja, joten kyse oli rahanpesusta. Suomessa taas vaaditaan rahanpesutapauksissa selvittämään alkurikos eikä pelkkä päättely riitä.

– Meillä ei ollut tietoa, millaisilla rikoksilla grivnat oli saatu haltuunsa, eikä siten ole mahdollista kerätä todisteita, koska ne sijaitsevat Venäjällä, sanoo Viron eteläisen syyttäjäpiirin pääsyyttäjä Kretel Tamm ja jatkaa:

– Jos vaadimme yksityiskohtaisia tietoja alkurikoksista, jotka ovat tapahtuneet maissa, joiden kanssa yhteistyö ei ole mahdollista, silloin annamme rahanpesun vain jatkua. Tällä kertaa todistimme, että Bogovski tiesi, ettei rahan alkuperä ollut rehellinen ja tämä tuomioistuimen mukaan todensi riittävästi rahanpesun.