”Venäläiset ovat 200 metrin päässä” – synkkä arvio taisteluista

Kirjailija ja toimittaja David Patrikarakos kertoo viettäneensä viikon tutustumassa Bahmutin rajuihin taisteluihin ukrainalaisjoukkojen kanssa.

Bahmutin kaupunki sijaitsee Donbasissa itäisessä Ukrainassa. Ennen sotaa siellä asui yli 70 000 ihmistä. Tällä hetkellä kaupungissa on jäljellä muutamia tuhansia asukkaita.

– Kuten näette, kaduilla ei ole ketään. Ainoat ihmiset, joita näemme toisinaan, on yksittäinen vanhus, joka on liian vanha lähtemään, Patrikarakos kertoo jakamallaan videolla.

Videon taustalla kuuluu tykistöpommituksen ääniä. Eräs sotilas toteaa venäläisjoukkojen olevan vain 200 metrin päässä.

– Venäjän joukot lyövät hellittämättä. He tähtäävät selvästi kaikkeen riippumatta siitä, onko kyseessä siviilikohde vai ei, Patrikarakos kirjoittaa.

– Jos haluat nähdä Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen hulluuden, tule Bakhmutiin. Taistelu kaupungista on nyt sodan pisin, mutta kaupungin strateginen arvo on rajallinen. Jälleen kerran ukrainalaiset maksavat verellä nykyajan tsaarin hulluista unelmista.

Bakhmuntilla on strategisesti vain vähän merkitystä, mutta sillä on molemmille sodan osapuolille suuri symbolinen arvo. Ukrainalle se edustaa vastarintaa, jota Venäjä pyrkii mahdollisella miehityksellä murtamaan.

Donbasissa on käyty kiivaita taisteluja kuukausien ajan, ja venäläisjoukot ovat jatkaneet kovista tappioista huolimatta rynnäköitään Bakhmutin lähialueella.

Ukrainalaiset ovat kuitenkin pitäneet kiinni ”Bakhmutin linnakkeesta”, johon viittasi esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

– Kukaan ei luovuta Bakhmutia. Taistelemme niin kauan kuin voimme. Pidämme Bakhmutia linnoituksenamme, Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa tällä viikolla.

David Patrikarakosin mukaan Venäjän taktiikka perustuu sotilaiden ”liha-aaltoihin”, joihin kuuluu varusmiehiä ja venäläisen Wagner-ryhmään liittyneitä vankeja, joille on luvattu armahdus, jos he säilyvät hengissä yli kuusi kuukautta.

Pitkästä taistelusta ja väsymyksestä huolimatta ukrainalaisten taistelutahtoa kuvataan edelleen korkeaksi ja Patrikarakosin mukaan ”he ovat edelleen vakuuttuneita voittavansa”.

“The full contact front is just there,” says one of the #Ukraine🇺🇦 soldiers I am with. “The Russians are just 200 metres down that road. Tomorrow, I will come back and kill them.” pic.twitter.com/FoJCvjw9MT

