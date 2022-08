”Venäläiset muuttivat kaiken raunioiksi ja tuhkaksi” – karu video kylän tuhosta

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashchenko on jakanut Twitterissä karun videon (jutun alla), joka näyttää Venäjän tykistön täysin tuhoaman kylän Itä-Ukrainassa Donetskin alueella.

– Venäjän tykistö tuhosi täysin kaikki Berestoven kylän talot Bakhmut-Lysytshansk-tien varrella, hän sanoo.

– Nämä olivat ihmisten koteja, jotka olivat täynnä lasten naurua ja kasvavia kukkia. Onnellisia muistoja. Venäläiset muuttivat kaiken raunioiksi ja tuhkaksi.

Video näyttää, kuinka kylän isompien teiden ja pienempien katujen varrella olevat talot ovat tuhoutuneet. Tiet, pihat ja aukiot ovat raunioina ja hylättyjä ajoneuvoja on nähtävissä eri puolilla kylää.

Venäjä onnistui heinäkuun alkupuolella valtaamaan koko Luhanskin alueen. Hyökkääjä ei ole kuitenkaan onnistunut tekemään merkittävää läpimurtoa. Eteneminen Donbassissa Donetskin alueella on ollut hidasta. Taisteluita on käyty tykistön ja raketinheittimien avulla.

Venäjän hyökkäys on muuttunut paikoillaan junnaavaksi kulutussodaksi, jossa osapuolet yrittävät tuhota ja tappaa mahdollisimman paljon vihollisia sekä korvata samalla omia menetyksiään. Sekä Venäjä että Ukraina ovat kärsineet merkittäviä sotilas- ja kalustotappioita.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjän tykistö on tulittanut kymmeniä asutuskeskuksia Donetskin ja Luhanskin tiheään asutuilla alueilla.

