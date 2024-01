Venäläiset lankesivat hunaja-ansaan ja myrkytettiin

Miehitetyn Mariupolin partisaanit kertovat Kyiv Postille, kuinka he loivat ”fiktiivisen viehättävän naisen” sosiaaliseen mediaan saadakseen tietoa venäläisjoukoista, joita he käyttivät myrkyttäessään heidät.

Venäläisen sosiaalisen verkoston Vkontakten väärennetyn profiilin avulla partisaanit saivat tietää, että vodka oli erityisen haluttu Moskovan sotilaiden keskuudessa, koska kaupungissa oli määrätty heille sen ostokielto.

– He ovat niin innokkaita tapaamaan naisia, että heidän Vkontaktensa on kuin Tinder, kertoi nimettömänä pysyttelevä partisaani Kyiv Postille.

Toinen vodkan myyjänä esiintynyt partisaani lähetettiin operaation seuraavaan vaiheeseen.

– Teimme vähän taikuutta ruiskulla, kertoi nimettömänä pysyttelevä partisaani ja kuvaili, kuinka he myrkyttivät juoman.

Partisaanien mukaan kolme venäläissotilasta kuoli ja yli tusina sairastui.

He lisäsivät, että henkilö, joka osti vodkan partisaanilta, oli ”heitetty kuoppaan”, jotta saataisiin selville, kuka sen myi. Partisaanit olivat varmoja, että heitä ei jäljitettäisi, osittain talvisään takia.

– Talvi. Huput. Hatut. Huivit – et tunnista henkilöä jälkeenpäin. Mustat vaatteet ja kaikki. Kesällä se on lähes mahdotonta, mutta nyt on meidän aikamme tehdä tällaisia toimia, he sanoivat.

Mitä tulee väärennettyyn sosiaalisen median tiliin, ”heidän käyttämänsä puhelin on jo Kalmiusjoen pohjassa”.

Venäjä-mielinen ”Z-bloggaaja”, Anastasia Kashevarova, julkaisi kertomuksen tapauksesta. Kyiv Post ei pystynyt vahvistamaan tiliä itsenäisesti, mutta partisaanit ovat erittäin aktiivisia Ukrainan miehitetyillä alueilla ja useita vastaavia tarinoita on noussut esiin Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Viime kuussa kerrottiin, että 24 venäläissotilasta sai surmansa, kun ”kaksi mukavaa tyttöä” antoi heille myrkytettyä ruokaa Simferopolissa Krimillä.

Ukrainalainen partisaaniryhmä Krimin taistelulokit vahvisti myöhemmin uutisen sanomalla, että kuolleiden sotilaiden lisäksi 11 muuta joutui sairaalahoitoon.