Venäläisagentti esiintyi Brasilian kansalaisena, yritti soluttautua Eurooppaan

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n julkaisemista asiakirjoista on paljastunut uusia tietoja venäläisestä tiedusteluagentista, jolle oli luotu tekaistut brasilialaiset henkilöllisyyspaperit.

Kremlin tavoitteena oli saada Johns Hopkinsin yliopistossa kirjoilla oleva mies harjoittelijaksi Kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen (ICC) Haagissa.

Brasilian poliisi pidätti Sergei Tsherkasovin viime vuonna. Hänen hallussaan oli tuolloin ”useita elektronisia laitteita”, kuten muistikortteja ja matkapuhelimia. Radio Free Europen mukaan Tsherkasov käytti niin sanottua ”dead drop”-paikkaa eli piiloa viestintälaitteiden vaihdolle Rio de Janeirossa. Brasilian poliisi toimitti sieltä löytyneet laitteet FBI:lle.

Venäläisagentin väitetään rakentaneen uutta identiteettiään vuosikymmenen ajan. Victor Ferreira -nimelle oli hankittu tekaistu syntymätodistus, taustatarina äidistä, portugalilaisesta tädistä sekä kertomus, miksei hän pitänyt kalaruoasta.

Sergei Tsherkasov jatkoi pidätyksensä jälkeen viestittelyä pitkäaikaisen naisystävänsä kanssa. Hän kehui Venäjän tiedustelupalvelua ja väitti Kremlin pelastavan hänet pinteestä. Venäjä on vaatinut miehen luovuttamista huumerikossyytteiden nojalla, joita FBI kutsuu tekaistuiksi.

Agentin väitetään lähettäneen vuoden 2021 lopulla raportin, jossa hän arvioi Yhdysvaltain Ukraina-politiikkaa mahdollisessa sotatilanteessa.

– Ei ole mitään osoituksia siitä, että Yhdysvallat tarjoaisi mitään muuta kuin poliittista tukea Ukrainalle, Tsherkasov arvioi.

Tsherkasov hyväksyttiin ICC-harjoitteluun maaliskussa 2022, mutta Alankomaiden viranomaiset eivät päästäneet häntä maahan. Agentin väitetään yrittäneen hankkia tämän jälkeen portugalilaisen valehenkilöllisyyden. Venäläisagentti palasi Brasiliaan, jossa hänet pidätettiin ja tuomittiin petossyytteiden nojalla.

When Brazilian police last year arrested the guy, Sergey Cherkasov, he had "multiple electronic devices"– thumb drives, cell phones. They found a dead drop in Rio for comms equipment, all of which was turned over to the FBI. (sure seems like some super bad spycraft ops) pic.twitter.com/9Tj3dVy9Yo

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) March 25, 2023