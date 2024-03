Venäläinen sotilaskone tulessa videolla, kerrotaan pudonneen

Venäjän armeijan kuljetuskoneen Il-76:n kerrotaan pudonneen Ivanovon alueella Venäjällä noin parin sadan kilometrin päässä Moskovasta.

Tapauksesta on levinnyt videoita sosiaaliseen mediaan. Koneen kerrotaan syttyneen tuleen pian nousun jälkeen ja alkaneen menettää sen jälkeen korkeuttaan. Silminnäkijät ovat kuvanneet myös videoita, joissa metsän keskeltä nousee sankka musta savupilvi.

Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herastshenko kertoo X-alustalla, että Venäjän puolustusministeriö olisi vahvistanut koneturman. Tiettävästi koneessa oli kahdeksan miehistön jäsentä ja seitsemän matkustajaa. Turman syystä ei ole tietoa.

Russian defense ministry confirms the crash of a military Il-76 aircraft in Russian Ivanovo region. Eight crew members and seven passengers were on board. The video shows a part of the aircraft falling off it in flight. https://t.co/we5a9MGP45 pic.twitter.com/iieY1N2fIW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 12, 2024

BREAKING: A Russian Il-76 transport plane has crashed near Ivanovo, 200 km north-east of Moscow. 12 Russians were on board. Covert work by the Ukrainian intelligence services? A lot of strange things happening in Russia today… pic.twitter.com/OL2tCQxp2l — Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2024

A Russian Air Force Il-76 transport aircraft crashed after taking off from Severny airfield in Ivanovo Oblast. All 15 crew and passengers were killed according to Baza. https://t.co/sZG0kMYD9uhttps://t.co/H9d58SmR0chttps://t.co/I8f3vZOxWzhttps://t.co/dc94xmtMzV pic.twitter.com/CTPviMiP9N — Rob Lee (@RALee85) March 12, 2024