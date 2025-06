Venäläinen sotilas myöntää tv:ssä silponeensa sotavankeja

Venäläinen sotilas myönsi ”välinpitämättömästi” sunnuntai-iltana Venäjän valtio-omisteisen Rossija 1 -televisiokanavan uutislähetyksessä (jutun alla) silponeensa vangittuja ukrainalaisia tarkka-ampujia leikkaamalla heidän etusormensa irti molemmista käsistä.

Asiasta kertoo Venäjän mediaa BBC:lle seuraava toimittaja Francis Scarr X-palvelussa.

Rossija 1 haastatteli Dugar Zhamnjanovia, joka on tarkka-ampuja Venäjän asevoimissa.

Venäläisten kerrotaan silponeen, kiduttaneen, pahoinpidelleen ja teloittaneen ukrainalaisia sotilaita, vapaaehtoistaistelijoita ja siviileitä laajamittaisen hyökkäyssodan ja sitä edeltävän ajanjakson aikana.

Last night on Russian state TV’s flagship weekly news show, a soldier nonchalantly admitted to mutilating captured Ukrainian snipers by cutting off their index fingers on both hands pic.twitter.com/pmoW5dQKDL

— Francis Scarr (@francis_scarr) June 30, 2025