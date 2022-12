Venäläinen sotilas: Kaikki on hyvin, kunhan voimme juoda vodkaa

Ukrainan sotilastiedustelu on siepannut Itä-Ukrainan rintamalle lähetetyn venäläisen pakkovärvätyn ja tämän äidin välisen puhelinkeskustelun (jutun alla).

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa Donetskin alueelle sijoitettu venäläinen sotilas kertoo suurista tappioista ja alkoholiongelmasta hänen yksikössään.

– Me emme ole nukkuneet kavereiden kanssa neljään päivään, sotilas sanoo.

Äiti ihmettelee, miksi pojan univaje on yltynyt niin pahaksi.

– Se johtuu vedestä. Vettä on kaikkialla, ja me olemme likomärkiä. Kaikki on kuitenkin hyvin, kunhan voimme juoda vodkaa, poika kertoo.

Äiti paheksuu poikaansa juopottelun vuoksi.

– Oletteko te aivan hulluja? Tehän olette sotilaita, hän toteaa.

Pojan mukaan se kuuluu asiaan ja normaaliin toimintaan.

– Sinähän olet jo nyt j…….a humalassa, äiti tokaisee.

Sotilas hermostuu ja puolustautuu toteamalla, että äiti ei ymmärrä sotilaiden olosuhteista mitään.

– Sinä et ole ollut täällä. Miten voisimme olla juomatta. Me juomme, ja kaikki on ainakin vähän helpompaa. Et voi yksinkertaisesti kuvitella tilannettamme täällä.

– Seison täällä ja ympärilläni on vain pelto ja metsä. Ei mitään muuta. Ja ukrainalaiset ovat edessämme.

Sotilas kertoo olevansa huolissaan ukrainalaisten mahdollisesta hyökkäyksestä, koska hänen komppaniastaan on jäljellä vain 30 miestä.

– Kaikille meikäläisille kävi kalpaten.

Hänen mukaansa lähimmät venäläisjoukot ovat 2–3 kilometrin päässä, eikä heillä ole ajoneuvoja.

– Juopottelu on ainoa asia, mitä täällä kannattaa tehdä.

Venäjä on kärsinyt Ukrainan sodassa liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen joukkojen alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.