Venäläinen sotilas avautuu: Omat helikopterit ja tankit tulittavat meitä

Ukrainan rintamalla taisteleva mobilisoitu venäläinen sotilas kertoo Ukrainan sotilastiedustelun kaappaamassa puhelussa omien joukkojen jatkuvasta tulittamisesta.

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa sotilas kuvailee ystävälleen, kuinka Venäjän asevoimien helikopterit, tankit ja sotilaat ovat tulittaneet omien joukkojen asemia useamman kerran.

– Eilen meidän oma helikopterimme tulitti asemiamme, sotilas sanoo.

Ystävä on järkyttynyt eikä meinaa uskoa kuulemaansa.

Sotilas sanoo venäläisten panssarivaunujen tulittaneen kolmesti heidän asemiaan, koska koordinaatit menivät sekaisin.

– Omat tankit ovat tulittaneet minua kaksi kertaa ja kranaatinheittimet kerran.

Hänen mukaansa hengenvaarallisia tilanteita on sattunut myös rynnäkkökiväärien varomattomassa käsittelyssä.

– Menimme hakemaan vettä, kun takanamme seissyt humalassa ollut sotilaamme ampui rynnäkkökiväärillään ja melkein tappoi meidät.

Sotilas kertoo, että heidät on lähetetty etulinjaan ilman kunnollisia varusteita ja moni karkaa rintamalta tai yrittää päästä pois virallisen prosessin kautta.

Venäjä aloitti hieman yli vuosi sitten helmikuussa laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen venäläisjoukkojen kerrotaan kärsivän alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisat mediatiedot ja sosiaalisessa mediassa kiertävät videot kertovat, kuinka palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

3. Russian mobilised man talks about the relentless friendly fire from tanks, guns, and artillery. He believes the life of mobilised soldiers is worthless as they're not provided with any equipment. pic.twitter.com/LAQ20OeDQp

— Dmitri (@wartranslated) February 26, 2023