Venäläinen säiliöjuna ilmestyi Viroon – omistaja yhä mysteeri

Virossa on ihmetelty Tarton juna-asemalle ilmestynyttä venäläistä säiliöjunaa, jonka omistajaa ei tunnu kukaan taho tietävän. Asiasta kertoo Postimees.

Vaunuihin on kirjoitettu venäjäksi kyrillisillä kirjaimilla, että ne sisältävät ruokaöljyä. Sitä saa yhä tuoda Venäjältä Viroon ja EU-alueelle. Vaunujen omistajan nimi on kuitenkin maalattu piiloon, joka on kiellettyä.

Viron rautateitä hallinnoiva valtionyritys Eesti Raudtee ei tiedä vaunujen omistajaa. Kaupallinen johtaja Arthur Raichmann kertoo Postimees -lehdelle, että heidän tehtävänään on vain tarjota omistamaansa rautatieinfrastruktuuria liikenteenharjoittajille, joilla on luvat ja sopimukset asianmukaisesti kunnossa.

Eesti Raudtee näkee rahtikirjan tiedot rajatusti, mutta kuljetettavan tavaran alkuperää, omistajaa, hintaa tai käyttötarkoitusta yhtiö ei omien sanojensa mukaan tiedä.

Viron valtion rautatieyhtiö Operail puolestaan ilmoitti vuoden alussa, että se ei enää kuljeta tavaraa Venäjältä.

Latvialainen rahtiyhtiö LDZ Cargo on kuitenkin käyttänyt Viron rautateitä muun muassa ruokaöljyn kuljettamiseen. Tähän se olisi kuitenkin joutunut käyttämään virolaista rautatieyhtiö Go Railia, koska Viron alueella toimivien veturinkuljettajien pitää osata viron kieli.

Tarton juna-asemalle ilmestyneet säiliövaunut eivät kuitenkaan ole Go Railin omistuksessa. Yhtiö ei ole halunnut kuitenkaan selventää asiaa tarkemmin Postimees -lehdelle.

– Suosittelemme osoittamaan nämä kysymykset infrastruktuuriyhtiö Eesti Raudteelle, joka tuntee tiettyjen vaunujen kuljettajat (yhtiöt), jotta he voivat vastata kysymyksiin tarkemmin. Meillä ei ole tästä tietoa, yhtiön viestintäpäällikkö Kersti Gorstov kertoi.