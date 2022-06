Hyökkääjän tankeista oli varastettu jopa moottorit

Venäjän hallinnossa ja asevoimissa kaikilla tasoilla rehottavan korruption on arvioitu heikentäneen merkittävästi hyökkääjän kykyä taistella Ukrainassa.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen arvioi tilannetta pitkässä Twitter-ketjussaan. Siinä hän kertoo myös Ukrainan sodan aikana julki tulleita esimerkkejä venäläisestä korruptiosta.

– Vanhentunutta muonaa, viallisia ajoneuvoja, puuttuvia radioita, alivahvuisia yksiköitä, hän summaa korruption seurauksia Venäjän joukoissa Ukrainassa.

Owen muun muassa huomauttaa, että venäläiset bloggaajat keräävät parhaillaan joukkorahoituksella varoja hankkiakseen varusteita etulinjassa taisteleville sotilaille.

– On ironista, että monet tavaroista, joita he ostavat, varastettiin alun perin venäläisiltä varustevarastoilta. Nämä ovat hyviä aikoja korruptoituneille varustevastaaville, hän kirjoittaa.

Chris Owen on jakanut esimerkkinä kuvakaappauksen suositusta venäläisestä Avito-sivustosta. ”Venäjän eBayna” tunnettu kauppapaikka on pullollaan mitä ilmeisimmin armeijan varastoilta varastettua sotilastavaraa.

Hiljattain tuli puolestaan julki vuodettu kirje, jossa venäläinen eversti vaati sotilailleen humanitaarista apua Novosibirskin pormestarilta. 41. armeijakunnan virkaatekevä komentaja, eversti Oleg Korotkevitsh kertoi kirjeessä sotilailtaan puuttuvan muun muassa alusvaatteita, vessapaperia, shampoota ja saippuaa. Verkkouutiset kertoi kirjeestä tässä.

Venäjän sotilaiden tiedetään myös lähteneen taisteluun kauan sitten vanhentuneiden muona-annosten kanssa.

– Edes panssarivaunut eivät ole immuuneja varastelulle. Kun T-72-panssarivaunuja lähetettiin varastoilta Ukrainaan maaliskuussa 2022, saapuivat ne tietojen mukaan ilman elektroniikkaa, optiikkaa tai edes moottoreita – kaikki oli riisuttu tai varastettu. Vain joka kymmenes oli tiedon mukaan käyttökelpoinen, Chris Owen kertoo.

Ukrainan tiedustelu julkaisi tätä tukevia tietoja maaliskuussa. Ukrainalaiset kertoivat tuolloin, että venäläiset olivat perustaneet erillisen varikon Klimovon lentokentälle Brjanskiin Ukrainan rajan lähelle käyttökelvottomien tankkien korjaamista varten.

1/ Old rations, faulty vehicles, missing radios, under-strength units: corruption has been blamed for hollowing out Russia's military and undermining its war in Ukraine. It's worth examining this problem and seeing how it's affected the Russian armed forces. 1st 🧵 in a series. pic.twitter.com/nRGx5kbBIF — ChrisO (@ChrisO_wiki) May 31, 2022

19/ Even tanks aren't immune to the plague of looting. When reserve T-72s were shipped from storage depots to go to Ukraine in March 2022, they reportedly arrived without electronics, optics or even engines – all looted or stripped out. Only 1 in 10 was reportedly usable. — ChrisO (@ChrisO_wiki) May 31, 2022

16/ You may also need to pay for your own accommodation. Although you will get a bed in a barracks for free, you may find that it's unheated because the money for electricity has been stolen or otherwise gone unpaid. Not much fun in Russia's cold climate. pic.twitter.com/lAAj7G84Xz — ChrisO (@ChrisO_wiki) May 31, 2022