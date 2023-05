”Venäjässä kiteytyvät 1900-luvun fasismin synkimmät piirteet”

Historioitsija Ian Garner kirjoittaa Foreign Policy-julkaisussa, että venäläinen fasismi tulee jatkumaan ongelmana tulevien sukupolvienkin aikana. Garner on tutkinut Venäjän niin sanottua ”Z”-sukupolvea eli esimerkiksi nykyisiä venäläisiä 19-vuotiaita, jotka ovat helmikuun 2022 suurhyökkäyksen jälkeen kääntyneet näennäisen länsimaisesta elämäntavasta fanaattiseen isovenäläiseen fasismiin.

Monilla venäläisteineillä sosiaalisen median rantakuvat ja kynsienhuoltovinkit ovat vaihtuneet sakeaa vihaa tihkuvaan propagandaan, jossa ylistetään Vladimir Putinia Jumalan valitsemaksi johtajaksi ja vaaditaan ukrainalaisia lopettamaan puhumasta ukrainaa eli ”typerältä kuulostavaa venäjäänsä”. Ukrainalaisten eli rasistisesti nimittäen ”hoholien” olemassaololle vaaditaan loppua.

Tämä ei tule katoamaan mihinkään. Nykyiset venäläisteinit ja heitä nuoremmat tulevat elämään eristäytyneellä Venäjällä, kirjoittaa Garner.

– Ainoa heidän mahdollisesti koskaan tuntemansa Venäjä on lähes täysin leikattu irti länsimaailmasta – Venäjä, jota ohjaavat messiaaniset, apokalyptiset ja hengelliset tavoitteet Euraasian hallitsemiseksi. Tämä on se Venäjä, johon he haluavat uppoutua. Venäjä, joka on syvällisesti ja hengellisesti antoisampi kuin pinnallinen mutta vaarallinen länsimainen ”woke”-elämäntapa.

Garnerin mukaan ”vuoden 2022 Venäjässä vaikuttaa ruumiillistuvan 1900-luvun fasismin synkimmät piirteet”.

– Maata johtaa mukamas ihmeellinen johtaja. Maata hallitsee epähistoriallinen ja näennäisuskonnollinen ajattelu sekä myytit, jotka tukevat valtion täydellistä militarisointia, menetyn imperiumin palauttamista ja rotuvihollisen eli ukrainalaisten hävittämistä.

Tätä kaikkea tukee Venäjän siirtyminen valtioterroriin, johon kuuluvat mielivaltaiset pidätykset, pahoinpitelyt ja pelko sanomisistaan. Tosiasioiden sanomisesta ääneen joutuu pidätetyksi.

– Kansakunta käy siirtomaasotaa russkij mirin eli venäläisen maailman hallinnasta. Kyse on kaiken kulttuurisesti, kielellisesti tai muuten vain venäläiseksi mielletyn kuvitteellisesta hallinnasta. Tämä tarkoittaa Ukrainan tuhoamista. Neuvostoaikoina edes näennäisesti vaalitut monikansallinen kulttuuri ja humanismi ovat kadonneet.

Garner huomauttaa, että Putinin ja hänen propagandistiensa puheet menneisyyden imperiumin palauttamisesta muistuttavat Adolf Hitlerin arjalaisille germaaneille kaavailemaa Lebensraum-unelmaa.

– He ovat välillä luvanneet jopa valtaavansa sotilasvoimin koko Euroopan ja voittavansa Kiinan ja Yhdysvallat taloudellisesti. Lienee tarpeetonta sanoa, että tätä tavoitetta ohjaavat unelmat valloituksista, uhrauksesta ja kansakunnallisuudesta ovet epäjohdonmukaisia, epäloogisia ja epähistoriallisia, enemmän satua kuin totta.

Tämä sekametelisoppa koostuu aineksista, jotka on poimittu valikoiden tsaarin- ja neuvostoajoista sekä höystetty uskonnollisella symbolismilla. Sodasta on tullut oleellinen osa elämää ja se tarkoittaa paradoksaalisesti rauhaa. Fasismiin liittyy perinteisesti pyrkimys luoda sodan kautta kansakunta uudelleen, ja siihen Venäjä nyt Garnerin mukaan pyrkii.

– Uusi aikakausi kuitenkin vain luo uudelleen oletettavasti menetetyn menneisyyden: myyttisen, ihmeellisen harmonian, jossa kansakunta ja sen alamaiset ovat kulttuurisesti ja sotilaallisesti voimakkaita. Venäjän osalta tämä fantasia tarkoittaa osien poimimista keskiajasta, tsaarinajasta ja neuvostoajasta. Symbolit ja myytit muuttuvat historialliseksi todellisuudeksi.

Garner huomauttaa, että ”venäläisen fasismin ymmärtämiseksi meidän tulee tarkastella sitä ideologiaa, jota valtio syöttää nuoremmile sukupolville”.

-Se, ettei [hallinnolla] ole varsinaisia saavutuksia, vaarantaa sen pienen eliitin varallisuuden ja aseman. Venäjän johdon pitää aineellisen hyvinvoinnin sijaan jollain tavalla tyydyttää väestön halu tuntea itsensä arvokkaaksi ja kunnioitetuksi.

Venäläinen fasismi ei turvaa 1900-luvun poliittisiin puolueisiin ja instituutioihin. Sen sijaan se yhdistää ideologiansa nykyajan populaari- ja internet-kulttuuriin. Samoin sosiaalisen median tuottamat nopeat tunnekuohut palvelevat myös fasistisen kaunan ja myyttisen utopismin leviämistä.

-Tukensa sotarikoksille osoittavat nettikommentit tai meemit eivät ole vain kertakäyttötavaraa. Jopa hallinnon nettibottien levittämät [meemit] muokkaavat maata sellaiseksi, jossa kyseiset rikokset ovat normaaleja ja kannustettavia tehden niiden todellisesta toteuttamisesta todennäköisempää.

Garner huomauttaa, ettei Putin ole itse koskaan ollut ideologisesti kovin johdonmukainen. Pikemminkin hän on aina yhdistellyt asioita eri aikakausilta miten sattuu ja sitten sekä haukkunut että syyttänyt länsimaita kaikesta. Pysyvä elementti Putinin ajattelussa on neuvostonostalgia ja kaipuu neuvostoajan vakauteen, turvallisuuteen ja kulttuuriin.

Tästä huolimatta Venäjän nuoret aikuiset ovat kasvaneet valtiossa, joka on korostanut venäläisten messiaanisuutta, voittoa ja sotaa. Venäläiset on kuvattu maailman pelastavaksi kansaksi ja erityislaatuisiksi, jotka uhrautuvat ja ovat marttyyreja.

– Tämä kulttuuri on keskittynyt kuolemaan. On sitten kyse maan ”ei-venäläisten” elementtien hävittämisestä, maan nuorison lähettämisestä kuolemaan sotiin ulkomaille tai siviilien teurastuksesta kansanmurhasodassa, kuolemaa ihannoidaan. Ihannointi ei rajoitu ainoastaan valtion instituutioihin, poliittikkojen tai median puheisiin. Venäjän valtio on 20 vuoden ajan keskittynyt rakentamaan kansallista identiteettiään uhraukselle ja kuolemalle.

Samoin nuori väestö on tottunut siihen, että ideologiset perustelut voivat olla epäloogisia ja ristiriitaisia. Jatkuvassa vuorovaikutuksessa valtiopropagandan kanssa eläneet Putinin Venäjän nuoret ovat tottuneet siihen, että ”totuus” on muuttuvaista, varsinkin kun siihen kytketään symbolisia, myyttisiä ja paranoidisia tai salaliittomaisia kytköksiä.

– Tällaisessa tilassa myyttinen ajattelu yhdistyy tiettyihin ulkoisen todellisuuden hippuihin muodostaen modernin, venäläisen fasismin. Se saattaa olla heikko ja epäjohdonmukainen äärimmäisyyksiin asti, mutta venäläinen fasismi on olemassa – havaittavissa valtion tavoitteissa ja monien alamaistensa mielissä.

