Kremlin ymmärtäjät parlamentin äärilaidoilla

Kaksi vuotta Venäjän brutaalin ja raukkamaisesti aloittaman sodan jälkeen Euroopan parlamentti on seissyt vahvasti ja vankkumattomasti Ukrainan tukena. Koko parlamenttiko, kysyttäisiin Asterixissa.

No ei ihan koko parlamentti. Pari pientä kylää haraa vielä vastaan. Toisin kuin Asterixin kylässä näissä ei tosin ole mitään sankarillista ja taikajuoman sijasta niiden käyttövoimana on annos putinistista hapatusta. Kylät myös sijaitsevat näennäisen etäällä toisistaan, toinen äärivasemmalla, toinen äärioikealla.

Viime viikolla parlamentti äänesti kahdesta päätöslauselmasta, joista hyvin käy ilmi mikä on parlamentissa vallitseva asenne Ukrainassa käytävään sotaan sekä totalitaarista diktatuuria hallitsevaan Vladimir Putiniin.

Torstaina hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti pyytää EU:ta tukemaan Ukrainaa kaikin keinoin sodan voittamiseksi. Se toteaa, että EU:n ei pidä itse rajoittaa Ukrainalle annettavaa sotilasapua ja että EU- ja Nato-maiden tulee tukea Ukrainaa sotilaallisesti vähintään 0,25 prosentilla vuosittaisesta BKT:stä. Päätöslauselma hyväksyttiin murskaavasti äänin 451-46 ja 49 tyhjää. Katsotaan mistä soraäänet tulivat.

Kaksi kolmasosaa kansallismieliseen laitaoikeistoon lukeutuvan ID:n mepeistä äänesti tyhjää ja vain yksi kolmasosa puolesta. ID:n sisällä tyhjät äänet tulivat Saksan AfD.n jäseniltä ja Belgian Vlaams Belangista sekä eritoten Ranskan Marine Le Penin puoluetovereilta.

Itävallan vapauspuolueen mepit äänestivät vastaan, samoin tekivät sitoutumattomiin lukeutuvan Unkarin Fideszin mepit. Terveisiä Viktor Orbanilta, joka näin tekee parhaansa sulkeakseen omat meppinsä yhteistyön ulkopuolelle nyt ja vastakin.

Katsotaan sitten vasemmalle. Siellä meidän Vasemmistoliittomme ryhmätovereista vain kuusi, Silvia Modig mukaan lukien, oli päätöslauselman puolella. Kymmenen äänesti tyhjää ja peräti yksitoista vastaan. Vastustajat löytyivät Espanjasta, Portugalista sekä Irlannista.

Toinen ilmapuntariäänestys käytiin samana päivänä päätöslauselmasta, joka koski Aleksei Navalnyin murhaa, joka parlamentin mukaan on uusi osoitus Venäjän järjestelmällisistä ja systemaattisista sortotoimista. Päätöslauselmassa vaaditaan Vladimir Putinin saattamista vastuuseen murhasta ja todetaan, että Venäjän poliittista järjestelmää hallitsee korruptoitunut ja autoritaarinen hallinto, joka käyttää manipuloituja vaaleja demokratian kulissina ja keskittää kaiken vallan Vladimir Putinin käsiin.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 506 puolesta, yhdeksän vastaan ja 32 tyhjää.

Vastaan oli muun muassa kaksi sitoutumattomiin luettavaa kreikkalaiskommunistia, yksi italialaisvihreä, ID:n tsekkijäsen sekä yksi ECR-meppi. Vasemmistoryhmästä kolmannes äänesti tyhjää, samoin Fidesz tyhjää, ja IDssä 14 tyhjää eli lähes kolmannes paikalla olleista.

Pieni äänestyskertaus on hyvää harjoitusta vaaleja varten, sillä esimerkiksi EPP-puolueen ja ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber on toistuvasti linjannut, että yksi tulevan yhteistyön ehto on, että yhteistyötä tehdään vain Pro-Ukraina -ryhmien kanssa. Vaikea olisi nähdä esimerkiksi EPP:tä tämän jälkeen yhteistyössä Fideszin kanssa. Näen hyvin miksi politiikkaa paremmin ymmärtävät perussuomalaisten puoluesatraapit suhtautuivat torjuvasti Teuvo Hakkaraisen taannoiseen Fideszille osoittamaan tervetulotoivotukseen. Kun takaovea raottaa, niin kannattaa varoa ettei ilmavirta tempaise omaa pääovea takalukkoon.

Tässä tarinassa opetuksia on kaksi. Ensimmäinen ja tärkein on se, että Euroopan parlamentti on yksi parhaita Ukrainan ystäviä ja demokratian puolustajia koko maailmassa eikä tilanne ole tulevissa vaaleissa siitä mihinkään muuttumassa. Toinen opetus on, että putinismiflirttailu ei ole äärioikeiston yksinoikeus, vaan se osataan yhtä lailla myös äärivasemmistossa. Siinä missä perussuomalaiset hylkäsivät ääriryhmän, voi vasemmistoliitolle ihan vilpittömästi suositella samaa.