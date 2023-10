Venäjän yliopistoissa tulee jatkossa välttää puhumasta kielteisistä asioista

Ison-Britannian puolustusministeriö nostaa tiedustelukatsauksessaan esille Venäjän korkeakoulutus- ja tiedeministeriön lokakuun puolivälissä tekemän päätöksen, jonka mukaan Venäjän yliopistojen akateemisessa maailmassa tulee välttää avointa keskustelua maan ”kielteisistä poliittisista, taloudellisesta ja yhteiskunnallisista kehityssuunnista”.

Tiedustelukatsaus huomauttaa, että ”tämä tarkoittaa yhä tiukempaa julkisen keskustelun rajaamista sodanajan Venäjällä tehden vaikeaksi avoimen keskustelun päätöksenteosta.”

– Pitkällä aikavälillä tämä entuudestaan vahvistaa sitä, että poliittinen päätöksenteko tapahtuu Venäjällä poliittisesti yksiäänisesti hyväksytyssä Kreml-mielisessä kuplassa

Puolustustuministeriö arvioi, että tarkoitus on entuudestaan vaimentaa ”erikoissotilasoperaatiota” koskevat negatiiviset äänet ennen Vladimir Putinin uudelleenvalintaa Venäjän johtajaksi maaliskuussa 2024.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 October 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2023