Venäjän yli 80 miljardin euron varjoöljykauppa toimii 387 tankkerin voimin

Varjolaivasto on sotilastiedustelu GUR:n mukaan laajentunut 387 alukseen, jotka liikennöivät ilman asianmukaisia merenkulun turvatoimia tai mahdollisten onnettomuuksien korvausmekanismeja, kertoo Euromaidanpress.

GUR:n mukaan Venäjä kuljetti vuonna 2024 varjolaivastollaan yli 60 prosentin öljyviennistä, 78 prosenttia raakaöljystä ja 37 prosenttia öljytuotteista.

Alukset liikennöivät merenkulun standardien ulkopuolella välttääkseen kansainvälisiä pakotteita. Ne käyttävät usein harhaanjohtavia taktiikoita, kuten tunnistusjärjestelmien kääntämistä pois päältä ja laivojen välisiä siirtoja merellä hämärtääkseen toimintaansa.

Venäjän meritse kuljetettavan öljyn kokonaisviennin arvo on yli 80 miljardia euroa – 57 miljardia euroa raakaöljynä ja 26 miljardia euroa öljytuotteita.

Ukrainian War&Sanctions -portaali on julkaissut päivitetyn luettelon ”varjolaivaston” aluksista, joihin on lisätty 35 uutta tankkeria. Luettelossa on myös tietoja aluksista, jotka ovat äskettäin muuttaneet tunnistetietojaan ja omistusrakenteitaan pakotteiden kiertämiseksi.

GUR raportoi, että Venäjän varjolaivaston yhteenlaskettu kantavuus on yli 57 miljoonaa tonnia.

Tiedustelutiedot osoittavat, että Venäjä mukauttaa varjolaivastonhallintamalliaan. Aiemmin käytettyjen lainkäyttöalueiden, kuten Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Intia, Seychellit ja Marshallsaaret, lisäksi Moskova rekisteröi yhä useammin näihin aluksiin liittyviä yrityksiä Kiinassa, mukaan lukien Hongkongissa sekä kotimaassa Venäjällä.

Venäjä myös asettaa nämä alukset uusien mukavuuslippujen alle, mukaan lukien Komorien, Curaçaon, Djiboutin, Guyanan, Gambian, São Tomé ja Príncipen ja Tansanian liput.

Päivitetty luettelo sisältää alukset, jotka liittyvät venäläisiin tankkerioperaattoreihin, kuten Fractal Marine Shipping (Emiraatit), Gatik ShipManagement (Intia), Sun Ship Management (Emiraatit) ja Hennesea Holdings Limited (Emiraatit). Vuodesta 2022 lähtien nämä yritykset ovat usein vaihtaneet omistajia ja käyttäneet ”aluksen jongleerausta” välttääkseen pakotteita, GUR toteaajos.

GUR korostaa, että yli 90 prosentilla War&Sanctions-portaalissa olevista aluksista puuttuu kunnollinen länsimainen vakuutus. Tämä tarkoittaa, että onnettomuuksista tai öljyvuodoista kärsivät rannikkovaltiot eivät välttämättä saa mitään korvauksia.