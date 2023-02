Venäjän yksikön päämaja tuhoutui Ukrainan iskussa

Donetskin separatistijoukkoja komentanut Aleksander Hodakovski sanoo Ukrainan tuhonneen HIMARS-täsmäraketti-iskulla Vostok-pataljoonan päämajan Vuhledarin lähellä Donetskissa.

Alueella on käyty viime viikkoina kiivaita taisteluita, joissa Venäjän merijalkaväen väitetään kärsineen erittäin raskaita tappioita.

Hodakovskin mukaan Ukraina yritti tunkeutua rintamalinjan läpi pienillä ryhmillä Vuhledarin länsipuolella. Venäläisten linjaan syntyi aukko noin tunnin ajaksi ennen vahvistusten saapumista.

Samana yönä pataljoonan päämajaa vastaan tehtiin tuhoisa raketti-isku. Aleksander Hodakovski kirjoittaa Telegram-julkaisussaan vanhasta sanonnasta, jonka mukaan taistelu kyllä jatkuu ilman armeijan päämajaa, mutta tilanne hyytyy pataljoonan komentopisteen tuhoutuessa.

Hänen mukaansa tämä johtuu siitä, että pataljoonatason upseereilla on paras tilannekuva rintaman senhetkisistä tapahtumista.

– Kaikki muut komentopisteet koostavat ymmärryksensä tilanteesta pääasiassa pataljoonatason raporteista, Hodakovski kirjoittaa.

Hän vakuuttaa lukijoilleen, ettei Vostok-yksikön toiminta lamaannu, sillä sen johto oli perustanut rinnakkaisia komento- ja viestiyhteyksiä vastaavan varalle.

