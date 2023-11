Venäjän viranomaiset yrittävät hillitä hysteriaa Ukrainan operaatioista

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väitti, että Venäjän joukot estivät kaikki Ukrainan yritykset suorittaa ”rantautumisooperaatioita Hersonin suuntaan”, kertoo Institute for the Study of War -ajatushautomo katsauksessaan.

ISW:n mukaan Shoigun lausunto on todennäköisesti yritys ”vähätellä joidenkin venäläisten sotabloggaajien huolia Venäjän kyvyttömyydestä torjua Ukrainan hyökkäyksiä Dniprojoen itärannalla, mutta se ei todennäköisesti rauhoittaa jatkuvasti lisääntyviä valituksia Venäjän tietotilassa”.

Venäläiset sotabloggaajat tunnustavat edelleen Ukrainan läsnäolon Hersonin alueen itärannalla ja valittavat, että Venäjän joukot eivät pysty tukahduttamaan Ukrainan operaatioita alueella.

Venäläinen bloggaaja väitti tiistaina, että Ukrainan joukot tappoivat koko venäläisen hyökkäysryhmän lähellä Krynkyä, joka sijaitsee 30 kilometriä Hersonin kaupungista koilliseen ja kaksi kilometriä Dnipro-joesta.

Venäläinen sisäpiirilähde puolestaan kertoi 17. marraskuuta, että Ukrainan isku tappoi 76 venäläistä 35. moottoroidun kivääriprikaatin 1. pataljoonasta, jotka yrittivät suorittaa harhautusliikkeen Skadovskin alueella Dnipron itärannalla.

Krynkyn lähellä toimivan 810. laivaston jalkaväkiprikaatin kuulunut venäläissotilas väitti tiistaina vahvistetulla videolla, että Venäjän armeija pakottaa edelleen haavoista toipuvat sotilaat hyökkäyksiin, ja että Ukrainalla on kolme lennokkia jokaista Krynkyn alueella toimivaa venäläissotilasta kohti.

Venäläinen sotabloggaaja kertoi saaneensa kirjeen Krynkyn lähellä toimineelta venäläissotilaalta, jossa tämä väitti, että Krynkyn alueella olevilta venäläisiltä joukoilta puuttuu tiedustelulennokkeja, mikä hidastaa niiden liikkeitä ja asettaa heidät vaaraan Ukrainan hyökkäysten takia.

Mainittu sotilas väitti, että venäläisjoukot Krynkyn alueella eivät myöskään saaneet tulitukea, koska tykistö- ja kranaatinheitinyksiköt vaihtoivat nopeasti paikkoja ammuttuaan ”muutaman laukauksen” välttääkseen ukrainalaisten vastatulen.

Sotilas väitti, että hänen yksiköllään ei ole käytännössä minkäänlaista vuorovaikutusta lähellä toimivien venäläisten yksiköiden kanssa, ja että Venäjän komentoesikunta Hersonin suunnassa tekee epäonnistuneita suunnitelmia, koska esikunta saa virheellistä ja vanhentunutta tietoa.

Venäläissotilas väitti myös, että Venäjän komento Hersonin suunnassa ei ole toteuttanut muutoksia, jotka ovat johtaneet lisääntyneisiin Ukrainan hyökkäyksiin.

Sotabloggaajat eivät näytä ISW:n mukaan olevan vastaanottavaisia Shoigun väitteille.