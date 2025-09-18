Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Nevah-öljytankkeri tunnettiin aiemmin nimillä Osgood ja Ocean Taipan. / Lothar Weber / Marinetraffic

Venäjän varjolaiva ajelehti epäilyttävästi Itämerellä

  • Julkaistu 18.09.2025 | 09:13
  • Päivitetty 18.09.2025 | 10:31
  • Venäjä
Alus pysähtyi äkillisesti keskelle vilkasta meriväylää.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kremlin varjolaivastoon lukeutuvan öljytankkeri Nevahin liikkeet ovat herättäneet huomiota Itämerellä.

Alus vähensi keskiviikkoiltana yllättäen vauhtiaan ja alkoi ajelehtia keskellä vilkkainta liikennöintiväylää Gotlannin ja Viron välillä.

Nimimerkillä auonsson selvityksiä meri- ja ilmaliikenteestä julkaiseva tunnettu avointen lähteiden tutkija huomauttaa Nevahin ajelehtineen tuulen mukana pohjoisluoteen suuntaan.

Sääolosuhteet olivat kohtuullisen hyvät. Huolena kuitenkin oli, että koveneva tuuli olisi voinut työntää mahdollisesti rikkoontuneen aluksen kohti Viron rannikkoa. Pysähtyminen herätti lisäksi epäilyjä ankkurin raahaamisesta ja sabotaasiaikeista.

Venäjä kiertää kansainvälisiä talouspakotteita niin kutsutulla varjolaivastolla, joka koostuu arviolta yli 700 pääosin huonokuntoisesta aluksesta. Niiden on varoitettu muodostavan Itämerellä uhkan ympäristölle jo pelkästään onnettomuus- ja vuotoriskin vuoksi.

Nevah jatkoi myöhemmin matkaansa. Se kulkee tällä hetkellä Hiidenmaan luoteispuolella 12,3 solmun nopeutta. Määränpääksi on ilmoitettu Primorskin eli Koiviston satama Venäjällä. Sinne Nevahin on määrä saapua varhain perjantaiaamuna.

Tankkerin sijainti torstaina aamuyhdeksän aikaan. / Marinetraffic

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)