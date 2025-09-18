Venäjän varjolaiva ajelehti epäilyttävästi Itämerellä

Kremlin varjolaivastoon lukeutuvan öljytankkeri Nevahin liikkeet ovat herättäneet huomiota Itämerellä.

Alus vähensi keskiviikkoiltana yllättäen vauhtiaan ja alkoi ajelehtia keskellä vilkkainta liikennöintiväylää Gotlannin ja Viron välillä.

Nimimerkillä auonsson selvityksiä meri- ja ilmaliikenteestä julkaiseva tunnettu avointen lähteiden tutkija huomauttaa Nevahin ajelehtineen tuulen mukana pohjoisluoteen suuntaan.

Sääolosuhteet olivat kohtuullisen hyvät. Huolena kuitenkin oli, että koveneva tuuli olisi voinut työntää mahdollisesti rikkoontuneen aluksen kohti Viron rannikkoa. Pysähtyminen herätti lisäksi epäilyjä ankkurin raahaamisesta ja sabotaasiaikeista.

Venäjä kiertää kansainvälisiä talouspakotteita niin kutsutulla varjolaivastolla, joka koostuu arviolta yli 700 pääosin huonokuntoisesta aluksesta. Niiden on varoitettu muodostavan Itämerellä uhkan ympäristölle jo pelkästään onnettomuus- ja vuotoriskin vuoksi.

Nevah jatkoi myöhemmin matkaansa. Se kulkee tällä hetkellä Hiidenmaan luoteispuolella 12,3 solmun nopeutta. Määränpääksi on ilmoitettu Primorskin eli Koiviston satama Venäjällä. Sinne Nevahin on määrä saapua varhain perjantaiaamuna.