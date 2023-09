Venäjän valtapuolue voitti miehitettyjen alueiden tekaistut vaalit

Venäjällä järjestettiin viikonloppuna alue- ja paikallisvaalit, jotka Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallitsema Yhtenäinen Venäjä -puolue on voittanut odotetusti.

Puolue voitti vaalit myös miehitetyssä Ukrainassa järjestetyissä äänestyksissä, kerrotaan ajatuspaja ISW:n (Institute for the Study of War) analyysissa.

Vaaleja järjestettiin Venäjän miehittämillä ja sen niihin yksipuolisesti liittämillä alueilla Zaporižžjassa, Hersonissa, Luhanskissa ja Donetskissa. Alueilla on aiemmin järjestetty myös tekaistut kansanäänestykset niiden liittämisestä Venäjään.

Yhtenäinen Venäjä sai raporttien mukaan korkeita ääniosuuksia Ukrainan miehittämillä alueilla: 83 prosenttia Zaporižžjan alueella, 78 prosenttia Donetskissa, 74 prosenttia Luhanskissa ja 74,8 prosenttia Hersonissa.

Venäjän omalla maaperällä Yhtenäinen Venäjä – puolueen kuvernööriehdokkaat saivat yli 72 prosenttia äänistä 13:sta 20 alueesta Keski-Venäjällä, Venäjän Kaukoidässä ja Siperiassa.

ISW:n mukaan on selvää, että Kremlissä oli tehnyt laajoja valmisteluja äänestäjien pelotteluun ja tulosten väärentämiseen, jotta varmistetaan Yhtenäinen Venäjä -puolueen voitto sekä Venäjällä että miehitetyillä alueilla

Ukrainan kansalaisia on kehotettu välttämään vaaleihin osallistumista miehitetyillä alueilla ja ukrainalaiset ovat myös protestoineet vaaleja vastaan. Vaalien järjestäminen on tuomittu laajalti sekä Ukrainassa että kansainvälisesti.