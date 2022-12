Venäjän väitetään valmistelevan ansaa Dneprillä

Ukrainan viranomaiset ovat varoittaneet, että hyökkääjän joukot saattavat pyrkiä houkuttelemaan ukrainalaiset ansaan Dneprin itärannalla, kertoo Institute for the Study of War -ajatushautomon (ISW) tilannekatsaus.

Ukrainan pääesikunta raportoi, että venäläisiä joukkoja on vetäytynyt Kahovkasta ja Nova Kahovkasta Hersonin alueella Nižni Sirohozyyn, joka sijaitsee 50 kilometrin päässä Dneprin itärannikolta.

Joukkojen kerrotaan sanoneen alueen asukkaille, että he tulevat vetäytymään kokonaisuudessaan vuodenvaihteeseen mennessä.

Vetäytymisilmoitusta epäillään ansaksi. Ukrainan eteläisen operatiivisen komennon tiedottaja Natalia Humenjuk toteaa Ukrainan viranomaisten tarkistavan tietojen todenperäisyyttä. ISW:n mukaan on hyvin epätodennäköistä, että joukot onnistuisivat teeskentelemään vetäytyvänsä ilman, että Ukrainan joukot havaitsisivat sen.

Ajatuspaja raportoi lisäksi, että Venäjä saattaa aloittaa pian uuden tiedotusoperaation, jossa pyritään yhdistämään Zapirižžjan ydinvoimalan demilitarisointia koskevat neuvottelut Ukrainan tulevaan vastahyökkäykseen Zapirižžjan alueella.

Venäläiseen sotablogaaja väittio lauantaina, että Ukraina pyrkisi pakottamaan Venäjän demilitarisoimaan ydinvoimalan diplomaattisin keinoin vähentääkseen Venäjän joukkojen kykyä puolustautua Ukrainan tulevaa vastahyökkäystä vastaan Melitopolissa.

ISW:n mukaan tiedotusoperaation tarkoitus on todennäköisesti heikentää kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n kanssa käytäviä neuvotteluja turvallisuusvyöhykkeen perustamisesta ydinvoimalan ympäristöön ja Ukrainan aseman vahvistamisesta voimalan laillisena operoijana.