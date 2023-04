Venäjän väitetään käyttäneen kaasua taisteluissa Bahmutissa

Venäläisten joukkojen väitetään käyttäneen tuntematonta alkuperää olevaa kaasua Ukrainan asevoimia vastaan taisteluissa Bahmutissa. Asiasta kertoo Ukrinform.

– Kolme päivää sitten he heittivät pommeja, joissa oli kaasua. Se oli jonkinlaista klooria. Istut kellarissa ja huomaat, ettei sinulle ole tarpeeksi ilmaa ja sinun on vaikea hengittää, Ukrainan armeijan edustaja kertoi.

Kaasun alkuperä on tuntematon, mutta sen on arveltu olevan klooria. Ukrinformin mukaan kaasua on käytetty taisteluissa eri puolilla kaupunkia.