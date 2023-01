Venäjän väitetään iskeneen Kiovaan ballistisilla ohjuksilla

Venäjän ampumat ohjukset vaurioittivat Ukrainan pääkaupunki Kiovassa sijaitsevaa asuinrakennusta ja muita kohteita lauantaiaamuna.

Kyseessä oli jo kolmas ohjusisku Kiovaan tammikuun aikana. Tuhoista kerrottiin myös Kopylivin kylässä noin 50 kilometriä pääkaupungin länsipuolella. Alueen kuvernööri Oleksii Kuleban mukaan yhteensä 18 rakennusta kärsi vaurioita.

Alustavien tietojen mukaan iskuja ei olisi tehty tällä kertaa risteilyohjuksilla ja itsemurhalennokeilla. Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ignat sanoo Venäjän ampumien ohjusten saapuneen pohjoisesta ballistisella lentoradalla.

– Ukraina ei pysty havaitsemaan tai tuhoamaan ballistisia ohjuksia, Ignat totesi.

Wall Street Journal -lehden mukaan kiovalaiset eivät saaneet ennakkovaroitusta iskuista, sillä ilmahälytyssireenit eivät tällä kertaa soineet. Venäjän epäilleen käyttäneen iskuissa Iskanderin kaltaisia ohjusjärjestelmiä.

Iranin ei uskota vielä toimittaneen Venäjän asevoimille ballistisia ohjuksia Kremlin pyynnöistä huolimatta.

– He selvästi näkivät, että lähes kaikki hitaat risteilyohjukset ammuttiin alas, ukrainalainen poliisilähde sanoo WSJ:lle.

St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien kuvailee uutta strategiaa merkittäväksi eskalaatioksi. Hänen mukaansa ballististen ohjusten käyttöön tulisi vastata toimittamalla Ukrainalle pitkän kantaman ATACMS-ohjuksia.

