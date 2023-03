Venäjän uusi ulkopoliittinen linjaus: Käytämme voimaa ”hyökkäyksen estämiseen”

Venäjä julkisti perjantaina uuden ulkopoliittisen strategian. Moskovan viestintä diktaattori Vladimir Putinin hyväksymästä linjapaperista on melkoisessa ristiriidassa sen sisällön kanssa.

Venäjän ulkoministeriön virallisen tilin tviitti strategiasta löytyy alta. Siinä kerrotaan Venäjän ulkopolitiikan olevan ”rauhanomaista, avointa, ennustettavaa, johdonmukaista, käytännönläheistä ja perustuvan yleisesti tunnustettujen kansainvälisen lain periaatteiden ja sääntöjen kunnioitukseen”.

Esimerkiksi Venäjä-asiantuntija, tutkija Anton Barbashin huomauttaa, että strategiassa puhutaan kuitenkin aivan muuta. Hän nostaa esimerkiksi alta löytyvän linjauksen hyökkäyksistä.

– Tässä strategiassa kirjaimellisesti sanotaan, että Venäjä voi käyttää voimaa estääkseen hyökkäyksiä ja sitten rangaista hyökkääjiä ja epäystävällisiä toimijoita, Barbashin päivittelee.

Hän on jakanut Twitterissä alla näkyvän kuvan tästä strategian kohdasta. Siinä kerrotaan, että Venäjän asevoimia voidaan käyttää muun muassa ”torjumaan tai estämään aseellinen hyökkäys Venäjää tai sen liittolaisia vastaan”.

– Jotakin varsin uutta Venäjän ulkopolitiikan strategiassa: Venäjä tulee käyttämään voimaa estääkseen (!!!) siihen kohdistuvia hyökkäyksiä. Kaipa tämä on vähän kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, hän toteaa sarkastisesti.

Seuraavassa strategian kohdassa taas linjataan, että Venäjä katsoo lailliseksi oikeudekseen ryhtyä ”symmetrisiin ja asymmetrisiin toimiin” tilanteissa, joissa vieraat vallat kohdistavat siihen sen alueellista koskemattomuutta tai suvereniteettia uhkaavia poliittisia tai taloudellisia toimia kuten pakotteita taikka ”modernia viestintäteknologiaa” hyödyntäviä toimia. Mahdolliset vastatoimet voivat strategian mukaan olla sellaisia, joilla Venäjään kohdistuvat toimet lopetetaan ja joilla estetään myös niiden toistuminen tulevaisuudessa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kuvaili perjantaina strategian julkistamisen yhteydessä ”epäystävällisten maiden” muodostavan eksistentiaalisen uhan Venäjälle.

Venäjän uusi ulkopolitiikan strategia löytyy kokonaisuudessaan englanniksi tämän linkin takaa.

