Venäjän tykistö hiljeni Bahmutissa, Ukraina etenee

Ukrainan joukot ovat edenneet Bahmutin rintamalla Wagner-palkkasotilasjoukkojen vetäydyttyä alueelta, uutisoi The Times.

Venäjä onnistui valloittamaan Bahmutin keväällä pitkälti Wagner-joukkojen uhkarohkeiden hyökkäysten ansiosta, jotka samalla johtivat suuriin tappioihin. Kaatuneiden määrä vaikutti niin Wagner-sotilaiden mielialaan kuin Wagner-joukkojen komentajaan Jevgeny Prigozhiniin, joka toistuvasti haukkui videoillaan Venäjän sotajohtoa ja ryhtyi myöhemmin avoimeen kapinaan puolustusministeri Sergei Shoigua ja pääesikunnan päällikköä Valeri Gerasimovia vastaan.

Ukrainalaisten mukaan Wagner-joukot eivät olleet taitavia, mutta kompensoivat sitä epätoivolla. Wagner-joukot etenivät usein ihmisaalloissa, ja takana olevat venäläisjoukot ampuisivat kaikki, jotka yrittivät perääntyä.

– He hyökkäsivät keskellä päivää, koska heillä ei ollut pimeänäkölaitteita. He tulivat aalloissa, kymmenen miestä kerrallaan puolen tunnin välein. Sitten vain niitimme heidät alas, Aztecina tunnettu ukrainalaissotilas kertoo.

Prigozhinin kapinan jälkeen Bahmutin puolustus on jäänyt Venäjän asevoimien yksiköiden harteille, jotka ovat joutuneet vetäytymään monilla alueilla. Venäläisten toimintakykyä haittaa myös tykistön puute.

Bahmutissa Ukrainan puolella taistelevan aliluutnantti Oleksandrin mukaan Venäjän tykistö ei juuri enää ammu. Oleksandr kuuluu Ukrainan 22. prikaatiin, jonka neuvostoaikaiset haupitsit ovat 5-6 kilometrin päässä Bahmutista.

– Viikko sitten oli tasapaino. Me ammuimme yhden ja he ampuivat yhden. Nyt vastapuoli on hiljaa, Oleksandr kommentoi.

Ukraina onkin onnistunut etenemään muun muassa Bahmutin eteläpuolella sijaitsevaa Klištšivkan kylää kohti, jonka vapauttaminen antaisi Ukrainalle mahdollisuuden ampua tykistöllä koko Bahmutin alueelle.

Ukrainalaisjoukot taistelevat jo nyt kaduilla, jotka menetettiin puoli vuotta aikaisemmin. Aztec kertoo, että viime viikolla ukrainalaisjoukot etenivät yli kolme kilometriä kahdessa päivässä.

Ukrainan tykistön taktiikka muistuttaa ensimmäisen maailmansodan taktiikoita. Tykistö iskevät peltokaistaleiden välisiin puuriveihin, jossa venäläissotilaat yrittävät piilotella. Näin venäläisjoukot pakotetaan suojaisista asemistaan keskelle avoimia peltoja.

Edes ukrainalaiset eivät kuitenkaan odota, että he valtaisivat Bahmutin. Sen sijaan heidän aikomuksensa on jauhaa tykistöllä rauniokaupunki ja siellä olevat venäläissotilaat tomuksi, kunnes he vetäytyvät itse.

Aztec arvioi, että Ukrainan ei kannatakaan yrittää vallata Bahmutia, joka on pitkälti olemassa enää vain nimenä kartalla, samalla tavalla kuin venäläiset aiemmin keväällä.

– Menettäisimme liikaa sotilaita. Ja minkä vuoksi? [Bahmut] on jo tuhoutunut, Aztec huomauttaa.