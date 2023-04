Venäjän tv-propagandistit puhuvat maailman johtamisesta ydinsodan jälkeen

Venäjän Rossija 1 -kanavan propagandisti Vladimir Solojovin ohjelmassa on keskusteltu ydinsodan jälkeisestä maailmasta.

Jutun alla olevalla videolla asian nostaa esille Moskovan valtionyliopiston dekaani Vitali Tretjakov. Hänen mukaansa Venäjä voittaa kiistatta ydinsodan. Siksi hänen mukaansa Venäjällä on luotava toimintaohjelma ja suunnitelma maailman hallitsemiseksi.

– Sen (ydinsodan) jälkeen meidän pitää johtaa maailmaa. Voittajan täytyy johtaa maailmaa.

Ohjelmassa intoudutaan keskustelemaan siitä, että Venäjän pitää ryhtyä salaa kasvattamaan Kremlin agendaan sopivia länsimaisia poliitikkoja.

– Meidän pitäisi kouluttaa uusia Euroopan johtajia! Konservatiiveja, propagandisti Solojov huudahtaa.

– Jos alamme hoitaa tätä nyt ja kasvattaa uusia eurooppalaisia eliittejä (johtajia), se voi toimia erittäin hyvin, tämä on oikea ajatus, hän jatkaa.

Meanwhile in Russia: state TV propagandists discussed the need for secretly cultivating Western politicians that suit the Kremlin’s agenda, in order to rule the world after defeating America in a nuclear war.https://t.co/9W5x192mbN

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 18, 2023