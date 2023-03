Venäjän tv-propagandisti sodan lopettamisesta: Ajatellaan, että alueet ovat meidän

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herashenko on jakanut Twitterissä videon, jossa venäläinen tv-propagandisti ehdottaa erikoista ratkaisua sodan päättämiseksi.

– Venäläinen propagandisti keksii ”loistavan” suunnitelman: Venäjä ajattelee väliaikaisesti miehitettyjen alueiden kuuluvan sille, mutta Ukraina hallitsee siellä ja tunnustaa nämä alueet omikseen.

– Valmistelevatko he kansalaisiaan tulevaisuutta varten, Herashenko kysyy Twitterissä.

Videolla tv-propagandisti muistuttaa, että syyskuussa Venäjän laittomasti itseensä liittämät alueet kuten Herson ja Zaporižžja eivät ole Venäjän joukkojen hallussa.

– Osana mahdollista kompromissia Venäjä voisi tunnustaa nämä alueet omakseen, mutta ne olisivat väliaikaisesti toisen maan, tässä tapauksessa Ukrainan hallussa, hän visioi.

Russian propagandist comes up with a "brilliant" plan: Russia will think that temporarily occupied territories belong to it, but Ukraine will govern there and recognize these territories as its own.

Are they preparing their population for the future? pic.twitter.com/HIrsep4bos

