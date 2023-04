Venäjän tv-propagandisti: Baltian maita ei ole olemassa

Venäläinen propagandisti Vladimir Solovjov on käsitellyt televisio-ohjelmassaan Kremlin tietovuotoa.

Julkisuuteen päätyneiden asiakirjojen mukaan Kremlin tavoitteena oli vähentää Naton läsnäoloa ja vahvistaa Venäjän vaikutusvaltaa ja venäläistä kulttuuria Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Asiakirjat on laadittu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Solovjovin ohjelmassa vähäteltiin tietovuotoa ja kyseenalaistettiin Baltian maiden olemassaolo. Asiasta kertoo muun muassa virolainen Postimees -lehti.

– Mikä Viro? Tällaista maata ei ole koskaan ollut olemassa. Kiitos meidän, he kutsuvat itseään maiksi, Venäjän johtava propagandisti julisti ohjelmassaan ja kiisti maiden itsenäisyyden.

Solovjovin mukaan venäläiset ”syötiin” ja Venäjän rikkaudet varastettiin 1990-luvulla, jolloin Neuvostoliitto hajosi.

– Meidät kutsuttiin lounaalle, mutta ei vieraiksi vaan ruoaksi. Meidät syötiin, taloutemme syötiin.

Baltian maat ovat olleet Neuvostoliiton miehityksestä vapauduttuaan kivi Venäjän kengässä. Solovjov on julistanut ohjelmassaan aiemmin, että Neuvostoliiton hajoaminen tapahtui laittomasti.

Russian forces have been trying to take the town of Bakhmut for months, but Vladimir Solovyov isn’t deterred

He says Moscow should revoke its recognition both of the Baltic states’ independence and Germany’s reunification in order to regain its ”sphere of influence” pic.twitter.com/nW5wbolWju

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 28, 2022