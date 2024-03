Venäjän tuhoisasta teatteri-iskusta kaksi vuotta – Volodymyr Zelenskyi muistaa uhreja

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on julkaissut viestipalvelu X:ssä videon ja päivityksen, jossa muistellaan Venäjän kaksi vuotta sitten Mariupolin teatteriin tekemän iskun uhreja.

– Mariupol. Teatteri. Kirjaimet ”lapset”. Kaksi vuotta on kulunut, Zelenskyi kirjoittaa.

– Maailman on muistettava kaikki mitä Venäjä on tehnyt Ukrainalle ja ukrainalaisille, ja jokainen venäläinen murhaaja on saatava vastuuseen teoistaan. Varmistamme heidän joutuvan vastuuseen.

Kaksi vuotta sitten Mariupolin teatteriin oli Venäjän hyökkäyssodan seurauksena asettunut suojaan noin tuhat siviiliä, aikuisia ja lapsia. Videon mukaan teatterin eteen oli kirjoitettu isoin kirjaimin venäjäksi sana ”lapsia”, jotta Venäjä ei kohdistaisi teatteriin iskuja.

Venäjä ei kuitenkaan varoituksista välittänyt. Venäjän pudottamat pommit putosivat suoraan teatterin salin lavalle.

Iskusta selviytyneet kuvaavat syntynyttä paniikkia, kun pommituksen seurauksena pakotiet tukkiutuivat ja ihmiset jäivät ansaan rakennukseen.

Videolla kerrotaan kahdeksanvuotiaasta ukrainalaisesta Larasta, joka menetti iskussa molemmat vanhempansa ja nuoremman siskonsa.

Venäjä on sittemmin purkanut teatterin raunioita.

– Ikuinen muisto kaikille, joiden hengen venäläinen terrori riisti, Zelenskyi toteaa.

