Venäjän televisiossa ryöpytetään Suomea natseista ja ”viikinkikultista”

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko varoittaa Suomea Twitterissä.

Herastshenkon twiitissä on englanniksi tekstitetty videon pätkä, jossa venäläinen propagandisti ryöpyttää Suomea Venäjän ykköskanava Rossija 1:n keskusteluohjelmassa. Propagandisti viittaa Suomessa meneillään olevaan kehitykseen ja ”viikinkikulttiin”.

– Voi hyvinkin olla erittäin kansallismielistä liikehdintää Suomessa, jonka pohjana on kasvanut russofobia, propagandisti sanoo.

Natseja Suomessa ja Ruotsissa on hänen mukaan oltava, koska maat ovat ottaneet vastaan ukrainalaisia.

– Jos ukrainalaiset ovat siellä, miksei myös suomalaiset ja ruotsalaiset natsit, propagandisti kysyy.

Keskusteluohjelma heijastelee propagandaa, jota Venäjän mediassa on viime aikoin nähty kasvavissa määrin. Tästä jutusta voit katsoa millaisia väitteitä Suomesta on aikaisemmin levitetty.

Attention, Finland!

"Finland worries me" – say Russian propagandists. They disapprove the "cult of Vikings" there. pic.twitter.com/w4QmAml8hu

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 17, 2023