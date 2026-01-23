Venäjän tärkeään öljysatamaan iskettiin rajusti – yli 40 miljoonan euron vahingot

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU iski yhteen Venäjän tärkeimmistä öljysatamista Mustallamerellä, kertoo Ukrainan strategisen viestinnän keskus SPRAVDI X-palvelussa.
SBU:n Alfa-erikoisjoukkoyksikön droonit hyökkäsivät Tamanneftogazin öljyterminaaliin Venäjän Krasnodarin aluepiirissä.
Kyseessä on yksi Mustanmeren alueen suurimmista satamista, joka käsittelee öljyn, kaasun ja ammoniakin jälleenlaivausta. Terminaalin säiliöalueella on yli miljoonan kuutiometrin edestä öljytuotteita ja nesteytettyä kaasua.
Hyökkäyksen seurauksena telakoiden putkistot sekä useat tyhjiökaasuöljyä ja polttoöljyä sisältävät säiliöt vaurioituivat.
Sulkuventtiilien vaurioiden vuoksi öljytuotteita vuoti, mikä johti tulipaloon. Paloalue on noin seitsemän tuhatta neliökilometriä. Alustavien vahinkojen arvioidaan olevan noin 42 miljoonaa euroa.
