Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
(Kuvakaappaus) www.x.com/StratcomCentre

Venäjän tärkeään öljysatamaan iskettiin rajusti – yli 40 miljoonan euron vahingot

  • Julkaistu 23.01.2026 | 12:10
  • Päivitetty 23.01.2026 | 12:10
  • Sota Ukrainassa
Liekit roihuavat Tamanneftogazin öljyterminaalissa Mustallamerellä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU iski yhteen Venäjän tärkeimmistä öljysatamista Mustallamerellä, kertoo Ukrainan strategisen viestinnän keskus SPRAVDI X-palvelussa.

SBU:n Alfa-erikoisjoukkoyksikön droonit hyökkäsivät Tamanneftogazin öljyterminaaliin Venäjän Krasnodarin aluepiirissä.

Kyseessä on yksi Mustanmeren alueen suurimmista satamista, joka käsittelee öljyn, kaasun ja ammoniakin jälleenlaivausta. Terminaalin säiliöalueella on yli miljoonan kuutiometrin edestä öljytuotteita ja nesteytettyä kaasua.

Hyökkäyksen seurauksena telakoiden putkistot sekä useat tyhjiökaasuöljyä ja polttoöljyä sisältävät säiliöt vaurioituivat.

Sulkuventtiilien vaurioiden vuoksi öljytuotteita vuoti, mikä johti tulipaloon. Paloalue on noin seitsemän tuhatta neliökilometriä. Alustavien vahinkojen arvioidaan olevan noin 42 miljoonaa euroa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)