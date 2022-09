Venäjän tappiot Ukrainan vastaiskussa valtavia – ”Melkoinen suonenisku”

Venäjä on mitä ilmeisimmin kärsinyt valtavia kalustollisia tappioita Ukrainan vastaiskun aikana Harkovan alueella.

Venäjän asevoimat ovat tappioita seuraavan WarSpotting-sivuston mukaan menettäneet jopa 533 erilaista sotilasajoneuvoa syyskuun 6. ja 17. päivän välillä. Suurin osa tappioluvuista koskee kaapattua kalustoa.

Ukraina on saanut lyhyessä ajassa 391 eri venäläistä ajoneuvoa käyttöönsä samalla, kun se on tuhonnut 137 kappaletta kalustoa.

Esimerkiksi 74 taistelupanssarivaunua on päätynyt Ukrainan käsiin ja 21 tuhottu. Jopa 143 rynnäkköpanssarivaunua on kaapattu ja 42 pystytty tuhoamaan. Ukraina on myös kyennyt ottamaan venäläisiltä haltuunsa 15 liikkuvaa raketinheitinjärjestelmää sekä tuhoten kolme.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Pekka Toveri kommentoi Twitterissä, että kalustomenetykset vastaavat jo täysivahvan mekanisoidun prikaatin tai jopa viiden pataljoonan kalustoa.

– Melkoinen suonenisku, Toveri toteaa.