Venäjän talousvaikeudet syvenevät: Vladimir Putinilla on kaksi vaihtoehtoa

Ohjauskoron hiljattain 21 prosenttiin nostanut Venäjän keskuspankki myöntää, ettei se pysty laskemaan inflaatiota ensi vuonna neljän prosentin tavoitteeseen.

Se ei myöskään lupaa merkittävää pudotusta korkotasoon keskitason pysytellessä 17–20 prosentissa. Samaan aikaan monet lainanottajat jatkavat ennen koronnousuja ottamiensa lainojen hoitamista ja toivovat korkojen nopeaa laskua.

Lisäksi on mahdollista, että Venäjän inflaatio on ollut korkeampi kuin Rosstat on kertonut, jolloin rahan todellinen arvo on ollut alempi kuin on oletettu. Venäjän keskuspankin johtaja Elvira Nabiullina vaatiikin arvioimaan rahapolitiikkaa sen mukaisesti: todellinen korko pitää määritellä niin, että nimellisestä korkoprosentista vähennetään inflaatio-odotusten prosentti. Sillä lähestymistavalla korkotaso onkin ollut negatiivinen aina viime kesän loppuun asti.

Joka tapauksessa vielä vuosi 20 prosentin nimelliskorkoa on raskas taakka suurelle osalle yrityksistä. Kauppakeskukset ovat jo ilmoittaneet, etteivät ne pysty maksamaan lainojensa lyhennyksiä. Venäjän teollisuudenharjoittajien ja yrittäjien liiton seuranta on havainnut lyhennysvapaussopimusten kaksinkertaistuneen. Moskovan CAMAC-taloustutkimuslaitos uskoo, että nykyinen korkotaso rajoittaa toimintaa noin 40 prosentissa Venäjän teollisuusyrityksistä.

Kremlin viime vuoden reipasta rahoitustahtia seurasivat sekä talouden että inflaation kiihtyminen. Tämä on johtanut syveneviin talousongelmiin, joita hallinto yrittää lykätä tulevaisuuteen. Nyt näyttää siltä, että Kremlillä on edessä vain kaksi vaihtoehtoa: laukkaava inflaatio tai lama.

Keskuspankin johto vaikuttaa suosivan lamaa, koska se tietää, että nykyinen korkotaso vielä vuoden jatkuessaan johtaa kriisiin talouden uudelleenjärjestelyssä. Pankki joutuu kuitenkin puolustamaan kantaansa voimakkaan poliittisen painostuksen edessä, koska presidentti Vladimir Putinin näkemyksen mukaan talouden pitäisi jatkaa korkeaa kasvuaan makrotalouden pysyessä vakaana.

Kuluvaan syksyyn mennessä on käynyt selväksi, ettei Putinin toive voi toteutua, vaan on pakko valita joko kasvu (ja korkea inflaatio) tai vakaus (ja lama). Seuraavat 6–12 kuukautta näyttävät, mitä Kreml valitsi.