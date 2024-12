Venäjän suodatusleiri paljastui Valko-Venäjällä

Satelliittikuvista tehtyjen arvioiden ja silminnäkijäkertomusten perusteella Venäjä vei pidätysleirille ukrainalaissiviilejä ja sotilaita. Leirille vangittujen kerrotaan joutuneen usein epäinhimillisen kohtelun ja kidutuksen kohteeksi.

Asiasta uutisoi Radio Free Europe.

Venäjä on vienyt miehittämiltään alueilta venäläisjoukkoja vastustanutta väestöä leireille, joissa on järjestetty näytösoikeudenkäyntejä siviiliväestöä vastaan. Valko-Venäjällä sijaitsevaa leiriä on käytetty myös vankien kuulustelussa.

Leirille vietiin tietojen mukaan myös lapsia.

Leireiltä selviytyneet ovat kuvailleet olosuhteita erittäin ahtaiksi ja epähygieenisiksi. Suodatusleireillä on vallinnut pelon ja väkivallan ilmapiiri.

Valko-Venäjällä paljastanut leiri oli käytössä ainakin alkuvuonna 2022, kun Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Venäjä käytti hyökkäyksessään Valko-Venäjän alueita.

Leiri sijaitsi Valko-Venäjän valtionyhtiölle kuuluvalla alueella.