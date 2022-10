Venäjällä sotilaiden värväyksestä vastannut kuollut ”epäselvissä olosuhteissa”

Venäjän osittaista liikekannallepanoa johtanut everstiluutnantti Roman Malyk on löydetty kuolleena ”epäilyttävissä” olosuhteissa. Asiasta kertoo uutissivusto News 18.

Viranomaisilta saatujen tietojen mukaan hänet löydettiin kuolleena asunnostaan Venäjän Primorskin alueella sijaitsevassa kylässä.

Venäjän poliisi on aloittanut tutkinnan kuolemasta. Viranomaisten raporttien mukaan itsemurhan mahdollisuutta ei ole suljettu pois.

Malykin kuolema on viimeisin tapaus, jossa presidentti Vladimir Putinin liittolaisia on löydetty kuolleena epäselvissä olosuhteissa.

THE PURGE: LTCOL Roman Malyk, placed in charge of Putin's botched mobilization effort, has been found dead at his residence at Primorsky, in RU’s far east. A police investigation has been launched, and a verdict of “suicide" has not been ruled out. https://t.co/CSa3PxA15y pic.twitter.com/Sa7y8yjhRx

— Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) October 17, 2022