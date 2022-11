Venäjän sotilaat seisoskelevat – ”emmekö me ole armeija?”

Sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla Venäjän sotilaat ovat harjoituksissa – eivätkä tee mitään. Sotilaille ei ole annettu aseita eivätkä he näytä tietävän, mitä harjoituksissakaan pitäisi tehdä.

Video näkyy tämän jutun lopussa.

Videolla kuuluu, kuinka ihmettelevä sotilas kysyy ”emmekö me ole Venäjän armeija?”.

Video on liikekannallepanon myötä rintamalle komennetun sotilaan salaa kuvaama. Kuvaa on otettu piilokameralla, sillä tallenteelta kuultavan keskustelun perusteella sotilaita on kielletty kuvaamasta.

Russian mobiks at some sort of drills are just standing and doing nothing, and are not given any weapons. Their counterparts are much more numerous however, and are armed. pic.twitter.com/S7k5bILDII

— Dmitri (@wartranslated) October 29, 2022