Venäjän sotilaat kieltäytyvät taistelusta, komentajat peruvat hyökkäyskäskyjä

Ukrainan pääesikunta kertoo tilannekatsauksessaan Venäjän joukkojen saaneen joillain alueilla käskyjä lopettaa hyökkäystoiminta toistaiseksi. Ukrainalaisten mukaan käskyt ovat tulleet ylimmiltä komentajilta.

Tilannekatsauksessa kerrotaan, että tätä on havaittu erityisesti Donetskin alueella. Syyksi kerrotaan venäläisten ”äärimmäisen matala taistelutahto”, sotaan värvättyjen henkinen tila ja liikekannallepanossa sotaan määrättyjen rintamakarkuruus ja haluttomuus totella taistelukäskyjä.

Ukrainalaisraportti on linjassa julkisuudessa jo aiemmin olleiden tietojen kanssa. Mobilisoituja reserviläisiä on lähetetty tilkitsemään rintamalla kovia tappioita kokeneita venäläisiä joukko-osastoja paikoin käytännössä ilman koulutusta ja puutteellisin varustein. Venäläisten taistelumotivaation on myös kerrottu olleen varsin kehnoa jo alkuvuoden kovista tappioista alkaen ja tilanne on vain heikentynyt sen jälkeen kun sodan aloite siirtyi Ukrainalle.

Ukrainan pääesikunnan mukaan Venäjän joukot pyrkivät tällä hetkellä pitämään kiinni miehitetyistä alueista. Hyökkäyksiä Venäjä on ukrainalaisten mukaan yrittänyt vain Bahmutin ja Avdiivkan suunnilla. Eilen Venäjä iski Avdiivkan kaupungin torille. Iskussa kuoli useita siviilejä. Viime päivinä mediassa on ollut tietoja torjutuista venäläishyökkäyksistä Bahmutin alueella. Siellä operoivat tiettävästi pahamaineisen Wagner-palkkasotilasyhtiön venäläisjoukot. Hyökkäyssuuntaa on kummasteltu strategisesti merkityksettömänä.

Оперативна інформація станом на 06.00 13.10.2022 щодо російського вторгнення

Докладніше https://t.co/VVhP3zfuII

Read more https://t.co/BuKRcwN5EL

Речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун https://t.co/dXiVGgbrGl pic.twitter.com/Ta5Es2keaL — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 13, 2022