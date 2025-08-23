Venäjän sotilaat ampuvat itseään ja toisiaan korvausten toivossa

Venäjän armeijan eliittiyksikön sotilaat ovat ryhtyneet ampumaan itseään ja toisiaan saadakseen korvauksia haavoittumisesta, selviää Venäjän viranomaisten tekemästä selvityksestä. Asiasta kertoo The Times.
Selvityksen mukaan tarkoitukselliset haavoittumiset, joiden kerrotaan syntyneen taisteluissa, ovat vieneet valtion budjetista yli kaksi miljoonaa euroa.
Esimerkiksi Venäjän 83. ilmarynnäkköprikaatissa jopa kolme tusinaa sotilasta oli ampunut itseään ja saanut yli 32 000 euron korvaukset, kunnes anonyymi ilmiantaja paljasti petoksen.
Rahan lisäksi haavoittuneet saivat vapaata palveluksesta sekä parempaa terveydenhoitoa. Osa loukkaantuneista oli ehditty myös palkita mitaleilla, mukaan lukien korkea-arvoisella Urhoollisuuden ritarikunnan ristillä.
Mukana hankkeessa oli kaartineversti Artyom Gorodilov sekä Venäjän mediassa sotasankariksikin tituleerattu everstiluutnantti Konstantin Frolov.
Gorodiloville on aiemmin asetettu pakotteita törkeistä ihmisoikeusrikkomuksista. Hän komensi joukkoja, jotka sodan alussa suorittivat Butšan verilöylyn Kiovan lähettyvillä. Frolov on taas esiintynyt muun muassa Venäjän puolustusministeriön Z-sankarit -sarjassa.
– Lapsuudesta lähtien velvollisuus ja kunnia eivät ole olleet minulle pelkkiä tyhjiä sanoja. Halusin aina olla sotilas, ja sellainen minusta tuli, Frolov kertoi sarjassa.
Frolov myös väitti olevansa yksi Venäjän parhaista tarkka-ampujista sekä kertoi pelastaneensa ja sittemmin adoptoineensa nuoren tytön ukrainalaisten tykistökeskityksestä. Molempien tarinoiden uskotaan nyt olleen sepitystä.
Everstiluutnantti myönsi kuulusteluissa kehottaneensa sotilaita ampumaan toisia sotilaita, neuvoen heitä olemaan osumatta tärkeisiin elimiin. Frolov ja Gorodolov myös paljastivat kaikki juonessa mukana olleet sotilaat.
Kaksikko pyysi oikeudenkäynnin sijaan päästä rintamalle, mutta heidän pyyntönsä hylättiin.
Molempia syytetään nyt törkeästä petoksesta. Frolov asetettiin lisäksi syytteeseen lahjonnasta ja luvattomasta aseiden hallussapidosta.
Tapaus saattaa liittyä presidentti Vladimir Putin viime marraskuussa hyväksymään asetukseen, joka alensi haavoittumisesta saatavia korvauksia. Kun aiemmin kaikista vammoista maksettiin korvauksena 32 000 euron könttäsumma, on asetuksen myötä vammoihin sovellettu kolmiportaista asteikkoa. Lievemmistä vammoista maksetaankin tätä nykyä vain 10 000 euroa, ja vain kaikkein vakavimmista maksetaan täysi korvaus.