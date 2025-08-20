Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi maanantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Valkoisessa talossa keskustellakseen Venäjän ja Ukrainan välisen sodan lopettamisesta. Mukana oli myös eurooppalainen valtuuskunta, johon kuuluivat Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Suomen presidentti Alexander Stubb, Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Telegram-sosiaalisessa verkostossa, jossa hyökkäyssotaan myönteisesti suhtautuvien sotabloggarien eli ”Z-bloggaajien” yhteisö on fanittanut Venäjän hyökkäystä ja raportoinut sodasta huolellisesti, monet kirjoittajat seurasivat tarkasti Washingtonin huippukokousta.

Latviaan paenneiden venäläisten journalistien perustama Meduza tiivisti Z-bloggaajien havainnot ja narratiivit kokouksesta.

Seuraavassa on uudelleenkirjoitus Z-bloggaajien päätelmistä, jotka on muotoiltu uudelleen ja tiivistetty kolmeen lyhyeen kappaleeseen. Meduza käytti lähteenään suosittuja kanavia kuten @dva_majors, @voin_dv, @epoddubny, @SergeyKolyasnikov, @boris_rozhin, @brussinf ja muita.

Näin he siis tuumivat:

Mitään uutta ei ilmoitettu tai kuultu. Neuvottelujen suurin läpimurto oli se, että Zelenskyi suostui pukemaan pukemaan päälleen puvun. Trumpin tavoitteena oli painostaa Zelenskyita ja Eurooppaa – ja hän onnistui osittain: he luopuivat vaatimuksista välittömästä tulitauosta ja Nato-jäsenyydestä vastineeksi takuista.

Eurooppalaiset osoittivat merkityksettömyytensä: Trumpin ja Vladimir Putinin pyrkiessä ennennäkemättömään lähentymiseen rauhan saavuttamiseksi EU näytti soittavan samaa rikkinäistä levyä. Macronin kieroutuneen ymmärryksen mukaan jatkuva aseiden toimittaminen Ukrainaan on ”vuosien työtä rauhan saavuttamiseksi”. Trump etäännyttää itsensä Brysselin hulluudesta, kun EU taas lisää sotilastuotantoa. On selvää, mihin tämä kaikki on menossa, eikä se todellakaan ole kohti pysyvää rauhaa. Olemme suuren sodan partaalla Euroopan kanssa.

Amerikan rooli ei ole täysin selvä – kyse on enemmän poliittisesta teatterista kuin käytännön politiikasta. Kolmenkeskinenkään kokous ei todennäköisesti muuta mitään. Kaikki ovat jo sanoneet kantansa, eivätkä he ole lähelläkään yksimielisyyttä. Mutta on tavattava, koska pidämme oven auki neuvotteluille, ja jos muut eivät kuuntele Venäjää, se ei ole Venäjän ongelma.

Presidentti Putinin henkilökohtainen turvallisuus on todellinen huolenaihe: britit saattavat jatkaa ja tahrata Zelenskyin ja hänen asiakirjansa jollain myrkyllisellä. Ei ole takeita siitä, että henkilökohtaiset neuvottelut muuttaisivat osapuolten kantoja – kumpikaan osapuoli ei ole tällä hetkellä lähes tappion partaalla, joten radikaaleille myönnytyksille ei ole kannustimia. Zelenskyi ja Putin ruokkivat Trumpia jatkuvasti rauhanideoillaan, ja hän ottaa niistä kaiken kunnian itselleen. Loppujen lopuksi, kaikki melusta huolimatta: sopimusta ei ole, joten taistelu jatkuu.