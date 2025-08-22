Venäjän sopimussotilaiden määrä syöksyy – alimmillaan kahteen vuoteen

Venäjän asevoimiin sopimussotilaaksi lähteneiden määrä on laskenut alimmilleen kahteen vuoteen. Venäjän asevoimiin liittyi vähemmän ihmisiä vasta samalla ajanjaksolla vuonna 2023, jolloin Venäjä oli juuri aloittanut aktiivisen kampanjansa sopimussotilaiden houkuttelemiseksi rahalla.
Vuoden 2025 toisella neljänneksellä 37 900 ihmistä sai maksuja sopimusten allekirjoittamisesta Venäjän puolustusministeriön kanssa. Tämä käy ilmi Istoriesin tarkastelemista liittovaltion budjettimenotiedoista.
Verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon Venäjän asevoimiin liittyvien rekrytoitujen määrä laski 2,5-kertaisesti – tuolloin 92 800 ihmistä sai maksuja sopimusten allekirjoittamisesta. Verrattuna vuoden 2025 ensimmäiseen vuosineljännekseen laskua tapahtui 89 600:sta värvätystä 37 900 värvättyyn. Siinäkin on laskua melkein 52 000 ihmisen verran.
Ensimmäisen neljänneksen rekrytointitiedot huomioon ottaen yhteensä 127 500 henkilöä sai sopimussotilasmaksuja vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Samana ajanjaksona vuonna 2024 kertaluonteisia maksuja sai 166 200 henkilöä.
Turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, entinen presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev on väittänyt, että Venäjän asevoimiin liittyi tammi-kesäkuussa 2025 yhteensä 210 000 uutta sopimussotilasta. Luku on noin 1,6 kertaa enemmän kuin mitä budjetin menotiedot osoittavat.
Syy liittovaltiotason budjettitiedoissa näkyvälle laskulle on epäselvä. Kaikki arviot eivät myöskään tue sitä. Istoriesin mukaan esimerkiksi Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikan instituutissa sopimussotilaiden määrää seuraavan tutkijan Janis Klugen arviot eivät osoita laskua. Klugen laskelmien mukaan 191 000 ihmistä on saattanut allekirjoittaa sopimuksia vuoden 2025 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Tämä on noin puolitoista kertaa enemmän kuin liittovaltion tiedot osoittavat.
Klugen arvio perustuu tietoihin alueellisista budjeteista maksettavista sopimusmaksuista ja tarjoaa ajantasaisemman tiedon kuin liittovaltion budjetti, vaikka aluebudjetteja ei olekaan käytettävissä jokaiselta alueelta.
Istories huomauttaa, että osa alueista on raportoinut sopimussotilaiden värväämisessä ilmenneistä ongelmista. Esimerkiksi Irkutskin alueen viranomaiset eivät ole pystyneet saavuttamaan Venäjän asevoimien rekrytointitavoitteitaan, koska sopimusmaksujen korottamiseksi sovittuja varoja ei ole saatu. Vladimirin alueen viranomaiset puolestaan ottivat ja lopettivat rintamalle lähetettyjen uusien rekrytoitujen määrän raportoinnin, vaikka säännöllinen raportointi oli pyörinyt kitkatta vuodesta 2023 lähtien.