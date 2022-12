Venäjän RT:lta kuvottava pilkkavideo Euroopasta – ei herkille

Venäjän valtion propagandatoimisto RT on julkaissut uuden videon, jonka tarkoituksensa on yrittää pilkata energiakrisiin kanssa painiskelevia eurooppalaisia.

Jutun alla olevan videon alku kuvaa Venäjän hyökkäyssotaa edeltävää joulua vuonna 2021. Siinä juhlaa vietetään tunnelmallisesti valaistussa kodissa. Videolla tyttö saa vanhemmiltaan lahjaksi punaisen rusettiin puetun hamsterin.

Seuraavaksi videolla siirrytään vuoden 2022 jouluun. Asunnossa ei ole enää valaistusta, mutta perheen isä virittää taskulampun valossa hamsterin juoksupyörään generaattorin, jonka turvin viltin alla värjöttelevä perhe saa edes hieman sähköä joulukuusen valoja varten.

Propagandavideolla tehdään lopussa ennustus vuoden 2023 jouluun. Talvivaatteisiin pukeutunut perhe on kokoontunut kurjistuneen asunnon joulupöydän ääreen. Perheen äiti kaataa kattilasta laihan näköistä lientä lautasille. Isä ottaa lusikallisen suuhunsa ja hämmentyy, sillä annoksesta löytyy perheen hamsterin punainen rusetti. Tällä viitataan siihen, että pikkutytön joululahjaksi saama lemmikki on päätynyt lihoiksi.

Videon on jakanut Twitterissä Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Gerashenko.

Ketjussa sitä kuvoillaan kuvottavaksi ja sairaaksi. Monet myös muistuttavat, että propagandan ja valheiden tavoitteena on vaikuttaa eurooppalaisten mieliin, jotta halukkuus tukea Ukrainaa vähenisi.

– RT sanoo, että vuonna 2023 Eurooppa näyttää Venäjältä, eräs tviittaja pohtii.

Eating a favorite hamster for Christmas.

Holiday greetings to European countries from Russian propagandists. pic.twitter.com/QEIded2Gyq

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 23, 2022