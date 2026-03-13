Venäjän riveissä taistelee yli 20000 ulkomaista sotilasta

Venäjä pyrkii vahvistamaan rintamavahvuuttaan muun muassa Afrikasta värvättävillä palkkasotureilla. Osa afrikkalaisista on tiettävästi huijattu palvelukseen lupaamalla työtä muilla aloilla, mutta monet tulevat mukaan Ukrainan sotaan vapaaehtoisesti ja jopa auttavat haalimaan lisää sotilaita.

Moskovan arvioidaan saaneen asevoimiinsa jopa tuhansia sotilaita yhteensä 36 eri Afrikan valtiosta. Wall Street Journal kertoo nigerialaisesta Obiorah Okechukwusta, joka on julkaissut rintamalta runsaasti sosiaalisen median päivityksiä.

Afrikkalaisten värväämisestä on paljastunut uusia tietoja sveitsiläisen INPACT-järjestön tutkimuksessa. Moskovan toimintaa selittää se, ettei venäläisiä ole saatu houkuteltua riittävästi edes asevoimien ennätyksellisillä palkkioilla ja kertakorvauksilla. Venäjän hyökkäysoperaatioiden jatko edellyttäisi ainakin 30 000 uuden sotilaan virtaa joka kuukausi.

Venäjän puolesta taistelee yli 24 000 ulkomaista sotilasta, joiden joukossa on noin 1 500 afrikkalaista. Satojen arvioidaan kuolleen. Afrikasta saapuvien määrä kolminkertaistui vuosien 2023 ja 2025 välillä.

Nigerian asevoimien entinen sotilas Obiorah Okechukwu liittyi sotaan kesällä 2025. Facebookissa hän kertoo olevansa kiväärimies.

Poimintoja videosisällöistämme

– Se ei ole helppoa. Se on ohi vasta sitten kun se on ohi, sotilas toteaa.

Vierastaistelija on eräällä videolla Donetskin alueen sijaitsevassa Bahmutissa, joka miehitettiin toukokuussa 2023 raskaiden taisteluiden jälkeen. Okechukwu on lisäksi julkaissut nigerialaisille suunnattuja videoita, joissa hän sanoo antavansa lisätietoja muille, jotka haluavat liittyä Venäjän asevoimiin.

Asiantuntijoiden mukaan ulkomaista värväystä hoitavat monet eri tahot, joista monet toimivat freelancereina. Eräässä mainoksessa luvataan 3 000 dollarin kuukausipalkkaa, Venäjän passia muutaman kuukauden viiveellä sekä ilmaista viisumia ja lentolippua. Värväytyville luvataan, että koko perheen saa mukaan vuoden sisällä.

Toisessa ilmoituksessa mainitaan 18 000 dollarin värväysbonus ja 2 700–3 300 dollarin kuukausipalkka. Uusien sotilaiden väitetään saavan ”kattavan venäjän kielen koulutuksen ja sotilaskoulutuksen”. Todellisuudessa uudet sotilaat heitetään yleensä etulinjaan erittäin vähäisen tai olemattoman koulutuksen jälkeen.

Kenian ja Nigerian valtiot ovat ilmaisseet huolensa Venäjän toiminnasta ja todenneet Kremlin värvänneen laittomasti ulkomaisia taistelijoita. Ainakin 18 Kenian kansalaista on maan ulkoministeriön mukaan pelastettu takaisin Keniaan.

Venäjän Nigerian suurlähettiläs on kiistänyt, että paikallisten värväämiseen olisi olemassa valtiollinen rekrytointihanke.