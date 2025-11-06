Venäjälle taistelleet intialaiset teurastettiin, elinaika rintamalla alle 10 päivää

Venäjän asevoimissa taistelevia intialaisia on kuollut joukoittain Itä-Ukrainan Pokrovskin suunnalla taisteluissa.

Asiasta kertoo X-palvelussa brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen viitaten intialaisiin, ukrainalaisiin ja brittiläisiin medioihin.

Eräs selviytyjä kertoo videolla, että hänen ystävänsä – joihin kuului Venäjällä opiskelevia opiskelijoita – kuolivat vain kymmenen päivää sen jälkeen, kun he olivat allekirjoittaneet sopimuksen Venäjän puolustusministeriön kanssa ja tulleet lähetetyiksi rintamalle ilman minkäänlaista koulutusta.

Intialainen mies kertoo hänen opiskelijaystävänsä allekirjoittaneen sopimuksen Venäjän puolustusministeriön kanssa, koska hän halusi ansaita rahaa. Hän oli aiemmin tehnyt ”kuukauden ajan töitä kaivaen tuliasemia” todennäköisesti Venäjän joukkojen selustassa Ukrainassa tai rajaseudulla.

– Kun hän palasi takaisin Moskovaan, hän huomasi saavansa kaksi miljoonaa ruplaa (24 584 dollaria) allekirjoittamalla sopimuksen, mies sanoo.

Chris Owen korostaa, että keskimääräinen vuosipalkka Intiassa on 4 038 dollaria.

Miehen ystävä lähetettiin Pokrovskiin vain kymmenen päivää myöhemmin ilman minkäänlaista koulutusta.

– Monet kuolivat. Veljeni on poissa, mikä on valitettavaa. Siellä on tuliasemia, rynnäköitä ja jalkaväkeä. Siellä kaikki on haastavaa, mies toteaa.

Hänen ystävänsä on nyt listattu kadonneeksi taisteluissa.

Värvääjät huijaavat

Chris Owenin mukaan ainakin 150 intialaista on taistellut Venäjän asevoimissa Ukrainan sodassa. Venäläiset värvääjät usein huijaavat heitä lupaamalla työpaikkoja rakennus- ja teollisuusalalla. Ainakin 12 intialaisen tiedetään kuolleen ja 16 muun kadonneen taisteluissa.

Syyskuussa 2024 Venäjä kotiutti 91 intialaista sen jälkeen, kun Intian pääministeri Narendra Modi puuttui asiaan. Vapautettujen intialaisten mukaan heidät huijattiin liittymään Venäjän asevoimiin. Intian viranomaisten on raportoitu pidättäneen ainakin 19 värvääjää ihmiskaupan vuoksi.

Owen kertoo, että tästä huolimatta ongelma on jatkunut. Kymmenet perheet eri puolilta Intiaa kokoontuivat 3. marraskuuta 2025 Delhiin vaatimaan hallituksen väliintuloa ja tuomaan takaisin taisteluissa kuolleet tai kadonneet sukulaisensa.

Kyseiset miehet matkustivat Venäjälle opiskeluviisumeilla, ja heille luvattiin hyvin palkatut työpaikat ja pysyvät oleskeluluvat opintojen jälkeen. Sukulaiset kuitenkin sanovat, että miehiä painostettiin allekirjoittamaan Venäjän puolustusministeriön sopimukset.

Aman Punialle luvattiin vartijan työ ja oleskelulupa opiskeluviisumin päättyessä. Hän allekirjoitti sopimuksen ymmärtämättä, mistä siinä oli kyse. Sopimus oli kirjoitettu venäjäksi, ja häntä estettiin käyttämästä puhelintaan sen kääntämiseen.

Hänen veljensä Ashu kertoo, että Aman otti viimeksi yhteyttä perheeseensä 15. lokakuuta.

– He lähettävät minut rintamalle. Saatan kuolla pian, Aman sanoi.

Hänet lähetettiin taistelemaan Ukrainaan vain 15 päivän koulutuksen jälkeen. Ashun mukaan Aman haavoittui myöhemmin ja hänen komentajansa hylkäsi miehen taistelukentälle. Aman kuitenkin ryömi takaisin Venäjän joukkojen asemiin, mutta häneltä evättiin lääkintäapu.

Poimintoja videosisällöistämme

Aman kuvasi videon, jolla hän pyysi apua pääministeri Modilta ja Intian hallitukselta. Videon lähettämisen jälkeen Amanin puhelin ja rahat takavarikoitiin. Hänen perheensä ei tiedä, missä hän on tai onko hän edes elossa. Venäjän ulkoministeriö ei ole juurikaan auttanut heitä.

Syyskuussa 2025 useat etulinjaan loukkuun jääneet intialaisryhmät kuvasivat videon, jolla he pyysivät apua, koska heitä kohdeltiin kaltoin eikä heille annettu ruokaa, vettä tai muita tarvikkeita.

Buta Singh loukkaantui vakavasti drooni-iskussa, ja häntä hoidetaan nyt sairaalassa Moskovassa.

– Todennäköisyys sille, että palaat takaisin hengissä tältä sotatoimialueelta, on alle yhden prosentin luokkaa. Vain jos olet erittäin onnekas, muuten se on vaikeaa, hän sanoo.