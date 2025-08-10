”Venäjän rauhanehdot ovat antautumisehtoja”

Kokoomuksen kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll käsittelee julkaisussaan X-viestipalvelussa Venäjän esittämiä rauhanehtoja ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista ensi viikolla Alaskan huippukokouksessa.

– Ensi viikolla Trump ja Putin kohtaavat Alaskassa. Pöydällä on Ukrainan sota – mutta Ukraina itse ei ole mukana. Tämä on hetki, joka voi joko vahvistaa kansainvälisen oikeuden perustaa tai romuttaa sen palkitsemalla aseellisen hyökkäyksen.

Limnéll ei näe Venäjän rauhanehdoissa olevan kyse rauhasta vaan antautumisesta.

– Venäjän “rauhanehdot” ovat todellisuudessa antautumisehtoja: Nato-jäsenyyden hylkääminen ja laajat alueluovutukset. Tavoite on tehdä laittomasta valloituksesta hyväksytty tosiasia. Tällainen linja murtaisi periaatteen, ettei rajoja muuteta asevoimin.

Ukraina on kansanedustajan mukaan oikeutetusti torjunut vaatimukset.

– Sen perustuslaki ja kansa kieltävät luovuttamasta maata miehittäjälle. Kyse on sekä kansallisesta olemassaolosta että koko kansainvälisen järjestyksen uskottavuudesta.

Limnéll näkee, että kahdenvälinen huippukokous ilman Ukrainaa on jo Kremlin voitto.

– Se murtaa lännen linjan “ei päätöksiä Ukrainasta ilman Ukrainaa” ja antaa mallin, jossa suurvallat voivat sopia pienten valtioiden kohtalosta niiden yli.

Jos Alaskassa tunnustetaan Venäjän valloitukset, sota ei Limnellin mukaan lopu – se vain jäädytetään.

– Tämä antaisi Venäjälle aikaa varustautua ja yrittää uudelleen. Historia on täynnä esimerkkejä, joissa tällainen “rauha” johti uuteen konfliktiin.

Limnéll pitää ainoana kestävänä ratkaisuna sellaista, joka palauttaa miehitetyt alueet ja turvaa Ukrainan suvereniteetin. Rauha ilman oikeutta on hänestä vain tauko seuraavaa sotaa varten, ja se olisi vaarallinen signaali muille aggressiivisille valtioille.

Alaskan kokouksen ydinkysymys on Limnéllin mukaan se, vahvistaako se Ukrainan itsemääräämisoikeutta vai murentaako sitä. Vastauksella on hänestä merkitystä paljon Ukrainan rajojen ulkopuolella – myös Euroopan ja Suomen turvallisuudelle.

Myös kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp Pekka Toveri on aiemmin kommentoinut rauhanehtoja Limnéllin näkemyksiin viitaten. Hän jakaa ajatuksen epäoikeudenmukaisesta rauhasta, jota Venäjän ehdot edustavat.