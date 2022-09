Venäjän raja-aluetta linnoitetaan vauhdilla, huhuja uudesta hyökkäyksestä

Venäjän asevoimien on väitetty valmistautuvan Ukrainan mahdolliseen hyökkäykseen rajan yli Belgorodin alueelle.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella vapaaehtoiset ovat kaataneet puita puolustusasemien rakentamiseksi.

Eräässä kuvassa näkyy maakuoppaan tykistöltä piilotettu T-80-taistelupanssarivaunu, joka on naamioitu puunrunkojen alle. Vladivostokin yliopiston tutkija Artyom Lukin kuvailee Twitterissä näkyä surrealistiseksi.

Venäjän valtionmedia kertoi perjantaina yhden henkilön kuolleen ja kahden loukkaantuneen Belgorodin alueella sijaitsevan Valuykin pommituksessa. Alueen ilmapuolustus tulitti Ukrainan puolelta lähestyneitä raketteja tai ohjuksia.

Kuvernööri Vjatsheslav Gladkov kirjoittaa Telegramissa paikallisen muuntaja-aseman vaurioituneen hyökkäyksessä, mikä on johtanut sähkökatkoihin. Osa julkisista rakennuksista on siirtynyt varavoiman käyttöön. Iskun on arveltu olevan kosto Venäjän aiemmista ohjushyökkäyksistä ukrainalaisia voimalaitoksia vastaan.

Harkovan alueella toteutetun onnistuneen vastahyökkäyksen kerrotaan aiheuttaneen suurta levottomuutta ja vainoharhaisuutta Belgorodissa, joka sijaitsee noin 40 kilometriä rajasta. Torikauppias Maksim sanoo New York Timesille, että mahdollisesta Ukrainan hyökkäyksestä liikkuu paljon huhuja.

– On kuin he olisivat jo täällä, paikallinen nainen sanoo.