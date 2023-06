Venäjän puolustusministeriö avautui yllättäen ongelmista, sitten raportti katosi verkosta

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut yllättäen varsin kriittisen raportin liikekannallepanon onnistumisesta. Mobilisaatiosta vastaavaa osastoa johtavan kenraalieversti Jevgeni Burdinskin raportti julkaistiin ministeriön virallisessa lehdessä. Julkaisu kuitenkin poistettiin asiasta tässä kertovan Insiderin mukaan varsin nopeasti. Se kuitenkin löytyy yhä arkistoituna sivustona. Raportti ehti myös levitä Venäjän mediaan.

Selvityksessä listataan harvinaisen suoraan liikekannallepanossa koettuja ongelmia. Raportin mukaan osa väestöstä ei esimerkiksi ”ollut valmis suorittamaan sotilaallisia velvollisuuksiaan”. Tästä syytetään verkon bloggariyhteisöä.

Raportti vahvistaa myös julkisuudessa paljon pyörineitä väitteitä Venäjän asevoimien kyvyttömyydestä varustaa ja aseistaa uusia sotilaita riittävästi. Yksityisten yritysten ja valtion yritysten kerrotaankin avustaneen varusteiden järjestämisessä asepalvelukseen määrätyille.

Venäjän viranomaisten kerrotaan lisäksi koonneen 31,6 henkilön rekisterin. Heistä 2,9 miljoonaa on asepalvelusiässä.

Raportin mukaan liikekannallepanon toimeenpanosta vastaavat sotilasviranomaiset ja sisäministeriö tulevat järjestämään tämän vuoden aikana ”ratsioita”, joilla mobilisoituja yritetään saada haettua palvelukseen.

Moskova on pyrkinyt tekemään asepalveluksen välttelystä entistä vaikeampaa muun muassa ottamalla käyttöön sähköiset palvelukseenastumismääräykset niin varusmiesten kuin reserviläistenkin kohdalla. Venäjän nykyisen lainsäädännön mukaan määräys katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty henkilön sähköiseen asiointijärjestelmään.

Insiderin jutussa huomautetaan, että Venäjän asevoimilla on samalla valtavia vaikeuksia kouluttaa, vaatettaa ja varustaa aseisiin määrättyjä reserviläisiä. Ukrainaan käskettyjen venäläissotilaiden ja heidän omaistensa kertomusten mukaan myös joukkojen johtamisessa on vakavia puutteita. Reserviläisiä on lähetetty väitetysti itsemurhahyökkäyksiin lähes vailla koulutusta. Venäjän mediassa on myös ollut runsaasti tarinoita Ukrainan metsiin ilman käskyjä, ruokaa tai lääkintätarpeita hylätyistä reserviläisyksiköistä.