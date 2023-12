Venäjän propagandisti vihjailee Suomen suunnittelevan hyökkäystä

Venäläiset propagandistit vihjailevat valtiollisella Rossija 1 -televisiokanavalla, että Suomella saattaa olla suunnitelmia hyökätä Venäjälle.

Väite esitettiin kanavalla esitetyssä televisio-ohjelmassa. Pätkän ohjelmasta on jakanut sosiaalisessa mediassa Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko.

Tallenne on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Videolla propagandisti kertoo, kuinka Suomi ja sen Nato-liittolaiset ovat tuoneet sotilaslaivoja Suomenlahdelle. Propagandisti pohtii, mistä syistä laivat on tuotu alueelle ja pohtii, voisiko niiden tarkoituksena olla hyökätä Venäjälle.

– Todellinen uutinen on se, että Suomi on asentanut kaksoisaidan Venäjän rajan tarkastuspisteille, Ukrainan sisäministerin neuvonantaja huomauttaa.

Suomi päätti tällä viikolla sulkea kaikki itärajan rajanylityspaikat. Ainoa poikkeus on Vainikkala, jonka kautta kulkee ainoastaan tavarajunien liikenne.

