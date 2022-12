Venäjän propagandisti: Ukrainalaiset ovat rumia

Venäjän valtiollisen Rossija 1 -kanavan juontaja Vladimir Solovjev arvostelee ohjelmassaan ukrainalaisten ulkonäköä.

– Katsokaa, kuinka rumat kasvot heillä on. [Puolustusministeri Oleksi] Reznikovista alkaen. He kaikki näyttävät pieniltä demoneilta. Uskomattoman rumat kasvot, hän toteaa.

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herastshenko kommentoi Solovjevin näkemyksiä lyhyesti Twitterissä.

– Solovjevin argumentoinnin uusi taso, Herastshenko toteaa.

"Also, Ukrainians are ugly!"

New level of argumentation from Solovyev. pic.twitter.com/iJrNjU03bO

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 2, 2022