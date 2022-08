Venäjän propagandisti paljasti omien tukikohdan – Ukraina räjäytti

Useat venäläiset ja ukrainalaiset lähteet ovat kertoneet Ukrainan tuhonneen pahamaineisen Wagner-yhtiön palkkasotilaiden tukikohdan Popasnassa.

Tukikohdan kerrotaan paljastuneen venäläisen propagandisti Sergei Sredan Telegram-tilillään julkaisemista kuvista (alla). Niissä näkyi esimerkiksi kyseisen talon osoite. Wagnerin perustaja, Jevgeni Prigozhin vierailee kuvissa tukikohdan palkkasoturien luona. Prigozhin tunnetaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”kokkina”. Verkkouutiset on kertonut hänen värikkäistä elämänvaiheistaan tässä ja Wagnerin taustoista tässä.

Ukraina on sittemmin tuhonnut kuvissa näkyvät rakennukset. Amerikkalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon tilannepäivityksen mukaan isku tehtiin mahdollisesti HIMARS-heittimellä. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella tuhot olivat laajoja ja Wagnerin joukot kärsivät todennäköisesti tappioita, jotka vaikuttavat palkkasotilaiden kykyyn toimia alueella. ISW:n mukaan tappioista on kerrottu venäläisilläkin Telegram-kanavilla. Iskun jälkeen kiersi huhuja Prigozhinin kohtalosta. Hyökkäys tehtiin kuitenkin tiettävästi vasta päiviä kuvien ottamisen jälkeen, joten Prigozhin tuskin oli enää paikalla.

Kuvat alun perin jakanut venäläinen ”toimittaja” on The Insiderin mukaan poistanut päivityksensä iskun jälkeen.

We have a winner of the Darwin award! In Popasnaya, a HIMARS strike destroyed the base of the PWC Wagner. The location of the mercenaries was handed over by the 🇷🇺 propagandist Sergei Sreda. Later he deleted his post about visiting the "headquarters". pic.twitter.com/0FYeQUoEPz — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) August 14, 2022

1/2 On Monday, Aug. 8th, Russian journo published the photos of "Wagner PMC" headquarters in Popasna, including the sign with the building address: "Mironivska, 12". "Putin's cook" Prigozhin can be seen on the pics. Today this building (48.616, 38.360) was hit by Ukrainian strike pic.twitter.com/TDQtI5WrPw — Mark Krutov (@kromark) August 14, 2022

Here's another copy of that deleted Telegram post, from one of the Wagner PMC channels. https://t.co/UI9o5jh2N8 pic.twitter.com/sBRy4qaK3S — Mark Krutov (@kromark) August 14, 2022