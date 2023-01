Venäjän propagandisti: Miksi meillä on ydinaseita, jos emme käytä niitä?

Yksi Venäjän johtavista propagandisteista Vladimir Solovjov on säännöllisesti vaatinut ydinaseiden käyttöä Ukrainaa tai länsimaita vastaan. Hän on pitänyt niitä ihmeaseina, jotka varmistaisivat Venäjän voiton Ukrainasta ja koko lännestä.

Tammikuun puolivälissä Solovjov vaati ennaltaehkäisevää ydiniskua Ranskaan sekä pohti ydiniskua myös Suomeen, Puolaan tai Romaniaan. Hän ihmetteli, miksi Venäjällä on ydinaseita, jos niitä ei käytetä.

Tällä kertaa Solovjov vaati jälleen lähetyksessään Kiovan tuhoamista kostona venäläisten surmaamisesta ja ihmetteli, miksi ydinaseita on, jos niitä ei käytetä.

– Kuinka vastaamme? Ulvomalla, ettei ydinsotaa saa syttyä? Miksi valtiolla sitten on strategisten ja taktisten ydinohjusten varasto? Mitä varten? Pelätäksemme niiden käyttämistä? Jotta kenraalit kaluunoissaan voisivat ulvoa, ettei missään nimessä.

Solovjovin mukaan ydinsodan sijaan pitäisi pelätä ”Venäjän tuhoamista tavanomaisin asein, joita Natolla on kolme ja puoli kertaa enemmän?”.

Kylmän sodan aikaan erikoistunut professori Sergei Radtšenko huomauttaa, että Solovjov olettaa ydinasepuheissaan Venäjän voivan käyttää ydinaseita ilman seurauksia.

– Tämä inhottava hahmo olettaa, ettei Venäjän ydinisku Ukrainaan johtaisi täysimittaiseen ydinasevastaiskuihin. Hän saattaa olla oikeassa ja meidän tulisi olla henkisesti valmiita tähän mahdollisuuteen, vaikkakaan meidän ei tule antaa tämän pelon johtaa poliittisen päätöksenteon halvaantumiseen.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) January 27, 2023